日産『GT-R』のアルミボディカスタムがふるさと納税の返礼品…土曜ニュースランキング

10月17～23日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、日産『GT-R』のカスタムボディがふるさと納税の返礼品になったという記事でした。


1位） 日産『GT-R』をオリジナルアルミボディでカスタム、「R356」がふるさと納税の返礼品に：175 Pt.

クルウチ、三重県明和町、トラストバンクは10月20日、クルウチが自社開発したオリジナル『GT-R』モデル「R356」をはじめとする自動車関連のお礼の品を、明和町へのふるさと納税の返礼品として提供開始すると発表した。
三重県明和町





2位） ランクル最小モデル登場！トヨタ『ランドクルーザーFJ』世界初公開：134 Pt.

トヨタ自動車は21日、『ランドクルーザー』現行シリーズで最もコンパクトな新型『ランドクルーザーFJ』を世界初公開した。日本での発売は2026年年央頃を予定しているという。
ジャパンモビリティショー2025で日本初公開





3位） 大人の秘密基地のキャンピングカー提案、「TRIP BLACK EDITION」出展へ…ジャパンモビリティショー2025：97 Pt.

ダイレクトカーズは、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」において、キャンピングカーのコンセプトモデル「TRIP BLACK EDITION」を出展する。
動くスイートルームのようでもある




4位） 日産『ムラーノ』、「プロパイロット」搭載でハンズフリー運転が可能に：52 Pt.

日産自動車は、SUV『ムラーノ』の2026年モデルを米国で発表した。2026年モデルの最大の特徴は、プロパイロットアシスト2.1の搭載により、対応する道路でハンズオフ運転が可能になったことだ。
新設定のプラチナテクノロジーパッケージ





5位） ダイハツ『ロッキー』改良新型、新グリルで表情変化：41 Pt.

ダイハツは、小型SUV『ロッキー』の改良新型をインドネシアで発表した。「Shift The Vibes」をコンセプトに、若者のライフスタイルに合わせてよりスポーティでスタイリッシュなデザインに刷新された。
アグレッシブでアクティブな印象を演出


《高木啓》

