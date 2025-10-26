日産『GT-R』のアルミボディカスタムがふるさと納税の返礼品…土曜ニュースランキング

10月17～23日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、日産『GT-R』のカスタムボディがふるさと納税の返礼品になったという記事でした。

日産自動車は、SUV『ムラーノ』の2026年モデルを米国で発表した。2026年モデルの最大の特徴は、プロパイロットアシスト2.1の搭載により、対応する道路でハンズオフ運転が可能になったことだ。