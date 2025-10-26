日産『GT-R』のアルミボディカスタムがふるさと納税の返礼品…土曜ニュースランキング

10月17～23日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、日産『GT-R』のカスタムボディがふるさと納税の返礼品になったという記事でした。
クルウチ、三重県明和町、トラストバンクは10月20日、クルウチが自社開発したオリジナル『GT-R』モデル「R356」をはじめとする自動車関連のお礼の品を、明和町へのふるさと納税の返礼品として提供開始すると発表した。
トヨタ自動車は21日、『ランドクルーザー』現行シリーズで最もコンパクトな新型『ランドクルーザーFJ』を世界初公開した。日本での発売は2026年年央頃を予定しているという。
ダイレクトカーズは、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」において、キャンピングカーのコンセプトモデル「TRIP BLACK EDITION」を出展する。
日産自動車は、SUV『ムラーノ』の2026年モデルを米国で発表した。2026年モデルの最大の特徴は、プロパイロットアシスト2.1の搭載により、対応する道路でハンズオフ運転が可能になったことだ。
ダイハツは、小型SUV『ロッキー』の改良新型をインドネシアで発表した。「Shift The Vibes」をコンセプトに、若者のライフスタイルに合わせてよりスポーティでスタイリッシュなデザインに刷新された。