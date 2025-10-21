ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日産『GT-R』をオリジナルアルミボディでカスタム、「R356」がふるさと納税の返礼品に…三重県明和町

クルウチが自社開発したオリジナル『GT-R』モデル「R356」
  • クルウチが自社開発したオリジナル『GT-R』モデル「R356」

クルウチ、三重県明和町、トラストバンクは10月20日、クルウチが自社開発したオリジナル『GT-R』モデル「R356」をはじめとする自動車関連のお礼の品を、明和町へのふるさと納税の返礼品として提供開始すると発表した。

明和町は町内の事業者とともに地域産業の魅力を全国に発信し、ふるさと納税を通じた地域経済の活性化を目指している。近年は新たなお礼の品の開発やプロモーション強化など、地域の特色を生かした取り組みを推進しており、その一環として町内の自動車事業者であるクルウチと連携した。

クルウチは国産スポーツカーの整備・再生において豊富な実績を持つ専門事業者である。特にGT-Rに関しては130台以上を取り扱ってきた実績を持ち、併設する「クルウチ博物館」では歴代GT-Rを中心に約450台のコレクションを展示している。

今回提供するお礼の品は、クルウチが自社で開発したオリジナルGT-Rモデル「R356」をはじめとする自動車関連の品および整備パッケージだ。

「R356」は日産GT-R（R35）をベースにクルウチ自動車が独自の設計とカスタムを施し、アルミボディで仕上げたオリジナルモデル。これまで東京オートサロンなどの展示イベントで披露されてきたが、ふるさと納税の返礼品として提供されるのは今回が初めてとなる。ふるさとチョイス限定で寄付を受け付け（2億円以上）、寄付者からの申し込みを受けてから製造・提供する受注生産形式で対応する。

そのほか、R34型GT-Rをベースにレース仕様車を公道仕様に整備した「R34 GT-R」、R32型GT-Rをベースにボディや足回り、エンジンを再整備した「R32 GT-R リフレッシュモデル」、さらにGT-R整備に関連するプランとクルウチ博物館の見学がセットになった「GT-R整備パック＋クルウチ博物館見学」も提供する。

今後も明和町、クルウチ、ふるさとチョイスは、地域に根ざしたものづくりの魅力を全国へ発信し、ふるさと納税を通じた持続可能な地域づくりを目指していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 GT-R

日産自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES