日産『GT-R』をオリジナルアルミボディでカスタム、「R356」がふるさと納税の返礼品に…三重県明和町

クルウチ、三重県明和町、トラストバンクは10月20日、クルウチが自社開発したオリジナル『GT-R』モデル「R356」をはじめとする自動車関連のお礼の品を、明和町へのふるさと納税の返礼品として提供開始すると発表した。

明和町は町内の事業者とともに地域産業の魅力を全国に発信し、ふるさと納税を通じた地域経済の活性化を目指している。近年は新たなお礼の品の開発やプロモーション強化など、地域の特色を生かした取り組みを推進しており、その一環として町内の自動車事業者であるクルウチと連携した。

クルウチは国産スポーツカーの整備・再生において豊富な実績を持つ専門事業者である。特にGT-Rに関しては130台以上を取り扱ってきた実績を持ち、併設する「クルウチ博物館」では歴代GT-Rを中心に約450台のコレクションを展示している。

今回提供するお礼の品は、クルウチが自社で開発したオリジナルGT-Rモデル「R356」をはじめとする自動車関連の品および整備パッケージだ。

「R356」は日産GT-R（R35）をベースにクルウチ自動車が独自の設計とカスタムを施し、アルミボディで仕上げたオリジナルモデル。これまで東京オートサロンなどの展示イベントで披露されてきたが、ふるさと納税の返礼品として提供されるのは今回が初めてとなる。ふるさとチョイス限定で寄付を受け付け（2億円以上）、寄付者からの申し込みを受けてから製造・提供する受注生産形式で対応する。

そのほか、R34型GT-Rをベースにレース仕様車を公道仕様に整備した「R34 GT-R」、R32型GT-Rをベースにボディや足回り、エンジンを再整備した「R32 GT-R リフレッシュモデル」、さらにGT-R整備に関連するプランとクルウチ博物館の見学がセットになった「GT-R整備パック＋クルウチ博物館見学」も提供する。

今後も明和町、クルウチ、ふるさとチョイスは、地域に根ざしたものづくりの魅力を全国へ発信し、ふるさと納税を通じた持続可能な地域づくりを目指していく。