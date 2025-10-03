ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

【スズキ クロスビー 改良新型】フルモデルチェンジ級進化の原点は「ハスラーとの差別化」だった

スズキ クロスビー 改良新型
  • スズキ クロスビー 改良新型
  • スズキ クロスビー 改良新型
  • スズキ クロスビー 改良新型
  • スズキ クロスビー 改良新型
  • スズキ クロスビー 改良新型
  • スズキ商品企画本部四輪軽・A商品統括部チーフエンジニアの飯田茂さん
  • スズキ クロスビー 改良新型
  • スズキ クロスビー 改良新型

スズキは小型SUVの『クロスビー』を大幅改良し、10月2日より販売を開始した。フルモデルチェンジ級といわれるその変更へのこだわりについて、開発責任者に話を聞いた。

【画像】「ハスラー」との差別化を図ったスズキ クロスビー 改良新型

◆「ハスラー」との明確な差別化

スズキ商品企画本部四輪軽・A商品統括部チーフエンジニアの飯田茂さんは、今回の改良に関して「ハスラーとしっかりと差別化すること」を明確に意識し、それによって「コンパクトSUVとしてショッピングリストに上がるようにした」という。

現在のスズキの中での小型SUVラインナップは、都会派の『フロンクス』、本格クロカンのジムニーシリーズとして『ジムニーシエラ』と『ジムニーノマド』があり、クロスビーは「可愛い系」として独自の立ち位置となっていたが「格好良い側に寄せることでショッピングリストに上がるようにしたかったんです」と飯田さんは話す。

これにはユーザーからの声もあったという。「もう少し格好良いSUVが良いというものです。いまのお客様は女性の方が多いことから、可愛いというイメージを残しつつ、“格好可愛い”印象にしました」と説明する。「そのためにインテリアの助手席前にあるカラーパネルをやめた一方、アイコニックな丸目は残すなど、守るところと変えるところをはっきりさせて、ハスラーと区別化しつつ小型車としての質感を上げています」。

◆クロスビーの強みと市場の変化

「守るところ」はクロスビーらしさや強みでもあるが、具体的には何なのか。飯田さんは「丸目のデザインなどのまさにアイコニックなところ。それと室内空間の広さです。小型SUVはリアシートがリクライニングやスライドしないクルマが多いんです。しかしクロスビーはその広さを生かして両方できるというその広さが最大の武器です」と飯田さんは語る。

一方、改良のポイントとしては、「安全運転支援システムと、大きなハスラーに見えてしまったところ」だったという。初代クロスビーが登場した2017年は、小型SUV市場に競合車はおらず、「市場からもハスラーの大きいのが欲しいという要望もあった」（飯田さん）。しかし、年月が経つにつれ競合の登場や、スズキのラインナップにも新たにフロンクスが加わるなど環境は変わって行った。

「クロスビーはデザインで買っていただいてますが、どうしても可愛いというイメージがあり、（市場に）マスとして多い格好良いイメージはなかったんです。ですからそちらに向かってちゃんとSUVとして認知されるようにしていかなければならないと考えました」と改良のねらいを語る。つまり今回の改良は、デザインの大幅な変更が肝だった。

◆ボディ剛性の強化で走りも刷新

一方でデザイン以外にもマイルドハイブリッドを採用したほか、ボディ剛性の強化など目に見えない大きな変更が施されている。特に剛性に関して飯田さんは、「ドアの開口などに構造用接着剤がしっかり使われていますので、ボディはしっかりと固いです。そこがしっかりしたからこそ足をきちんと動かせるようになりました。また、プラットフォームに減衰接着剤を採用しましたので、小さい入力に対しても収まりが良くなっています」と説明する。

「もともと持っている広さや取り回しの良さは大きく変えていませんので、改めてクロスビーの特徴をしっかりと発信して、ぜひ目標台数を達成していけたらと思っています」と意気込みを語った。

《内田俊一》
内田俊一

内田俊一

内田俊一（うちだしゅんいち） 日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）会員 1966年生まれ。自動車関連のマーケティングリサーチ会社に18年間在籍し、先行開発、ユーザー調査に携わる。その後独立し、これまでの経験を活かしデザイン、マーケティング等の視点を中心に執筆。また、クラシックカーの分野も得意としている。保有車は車検切れのルノー25バカラとルノー10。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ クロスビー

スズキ

キーパーソン インタビュー

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES