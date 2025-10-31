ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

もはやフルモデルチェンジ、スズキ『クロスビー』大幅改良…有料会員記事ベスト5

スズキ・クロスビー 改良新型
  • スズキ・クロスビー 改良新型
  • スズキ クロスビー 改良新型
  • スズキ・クロスビー 改良新型
  • 日産エルグランド新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産エルグランド新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • ブリヂストン関工場精密熱分解パイロット実証プラント
  • ブリヂストンの精密熱分解
  • トヨタ・クラウンエステート（日本向け）

10月23～29日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はスズキの小型SUV、『クロスビー』の大幅改良でした。エクステリアだけでなくインテリアも大きく進化しました。どんなねらい、こだわりがあったのでしょうか。


1位） 【スズキ クロスビー 改良新型】「革の表現」にもこだわりあり、「チルタイムを満喫できる」インテリアとは：272 Pt.

スズキは小型SUVの『クロスビー』を大幅改良し、10月2日より販売を開始した。フルモデルチェンジ級と言われる今回の改良だが、エクステリアだけでなくインテリアも大きく進化した。そこにはどんなねらい、こだわりがあったのか。
デザイナーに話を聞いた





2位） 日産が続落、新型『エルグランド』発表も株価はさえず：179 Pt.

29日の日経平均株価は1088円47銭高の5万1307円65銭と大幅反発。米国株高を受け半導体関連株を中心に幅広い銘柄に買いが先行。初の5万1000円台を付けた。
日産自動車がミニバンの新型『エルグランド』を発表したが……





3位） 燃やす時代から“戻す”時代へ。ブリヂストン×ENEOS×東海カーボンの循環モデル最前線：23 Pt.

ブリヂストンは21日、岐阜県関市にあるブリヂストン関工場敷地内において、使用済みタイヤの精密熱分解パイロット実証プラントの起工式を行った。
ケミカルリサイクル技術の確立へ





4位） トヨタ自動車とトヨタグループの販売実績が過去最高　2025年4～9月期：14 Pt.

トヨタ自動車は10月27日、2025年4～9 月のトヨタ、ダイハツ工業および日野自動車の販売、生産、輸出実績を発表した。トヨタグループ合計のグローバル販売は564万3042台で、対前年同期比105.0％。4～9月期として過去最高になった。
国内販売は対前年同期比105.3％





5位） いすゞ自動車・人事情報　2025年10月1日付：12 Pt.

いすゞ自動車（神奈川県横浜市、社長COO：南 真介）は、2025年10月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
VPクラス


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ クロスビー

スズキ

SUV・クロスオーバー

有料会員記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES