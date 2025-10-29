ホーム プレミアム ビジネス 記事

トヨタ自動車とトヨタグループの販売実績が過去最高　2025年4～9月期

トヨタ・クラウンエステート（日本向け）
  • トヨタ・クラウンエステート（日本向け）
  • トヨタ・ライズ（日本向け）
  • レクサスTX（北米向け）
  • トヨタ・グランドハイランダー（北米向け）
  • トヨタ bZ3X（中国向け）
  • トヨタ・イノーバ・ハイクロス（インド向け）
  • トヨタ・ヤリスエイティブ（タイ向け）

トヨタ自動車は10月27日、2025年4～9 月のトヨタ、ダイハツ工業および日野自動車の販売、生産、輸出実績を発表した。トヨタグループ合計のグローバル販売は564万3042台で、対前年同期比105.0％。4～9月期として過去最高になった。


◆販売

●トヨタ＋レクサス販売実績

「レクサス」ブランドを含むトヨタ自動車のグローバル販売は526万7216台で、対前年同期比104.7％と増加、4～9月期として過去最高となった。北米・中国などの好調が継続し、単月では9か月連続で前年超えとなっており、4～9月期として2年ぶりの前年超えとなった。

国内販売は71万3967台で対前年同期比99.6％の微減。2024年の認証問題からの回復に加え、新型『クラウンエステート』などの好調により、販売・生産ともに堅調に推移している。数字としては、単月は3か月連続の前年割れで、4～9月期でも2年連続の前年割れとなった。

日本自動車販売協会連合会によると、4～9月期に最も売れた登録車はトヨタ『ヤリス』で7万5349台、対前年同期比103.1％、次いでトヨタ『カローラ』で6万2852台、対前年同期比81.6％とマイナス、3位はトヨタ『ライズ』で5万0111台、対前年同期比194.0％だった。ライズは販売停止からの反動か。

海外販売は455万3249台、対前年同期比105.6％で、4～9月期として過去最高となった。北米・中国などの好調が継続し、単月で8か月連続の前年超えとなり、4～9月期として2年ぶりの前年超えとなった。国内販売の不調を海外販売でカバーし、グローバル販売で前年超えに転じた。

北米では底堅い需要を背景に、2024年のレクサス『TX』やトヨタ『グランドハイランダー』のリコールによる生産停止からの回復に加え、HEVの好調な推移もあり、前年超え。欧州では引き続き堅調な需要を維持し、前年並み。

中国では、新エネルギー車へのシフトや価格競争など厳しい市場環境が継続する中、政府補助金政策と連動した販促策の奏功や新型『bZ3X』およびHEVの好調により、前年超えの実績となった。

インドでは、引き続き『アーバンクルーザー・ハイライダー』や『イノーバ・ハイクロス』を中心として好調、前年超え。インドネシアでは、引き続き厳格なローン審査や追加課税導入などにより、厳しい市場環境が継続し、前年割れ。タイでも、厳格なローン審査などにより厳しい市場環境が継続しているものの、販売施策の投入や新型『ヤリス・エイティブ』を中心とした販売の好調で、前年超えの実績となった。

●ダイハツの販売実績

ダイハツ工業のグローバル販売は32万2367台で、対前年同期比114.1％とプラス。国内販売は25万8474台で対前年同期比128.5％、いっぽう海外販売は6万3893台で対前年同期比78.7％とマイナスになった。

●日野の販売実績

日野自動車のグローバル販売は5万3459台で、対前年同期比86.1％。国内販売は1万5564台で対前年同期比74.4％、海外販売は3万7895台で対前年同期比92.1％。国内・海外ともにマイナスだった。

●トヨタグループ合計での販売実績

トヨタグループ合計では、グローバル販売は564万3042台で、対前年同期比105.0％。4～9月期として過去最高。単月で9か月連続の前年超えとなっており、4～9月期として2年ぶりに前年超えとなった。

国内販売は98万8005台で対前年同期比105.3％、単月では3か月連続の前年割れとなっているが、4～9月期では2年ぶりの前年超えとなった。海外販売は465万5037台で対前年同期比105.0％、4～9月期として過去最高。単月で8か月連続の前年超えとなっており、4～9月期として2年ぶりの前年超えとなった。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

トヨタ自動車

ダイハツ工業

日野自動車

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES