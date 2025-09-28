ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

フェラーリの新型『テスタロッサ』日本初公開にSNS興奮！「レトロフューチャーな感じがグッとくる」性能にも驚きの声

フェラーリ849テスタロッサ・スパイダー
フェラーリ・ジャパンは9月24日、東京都内で新型プラグインハイブリッド・ベルリネッタ、フェラーリ『849テスタロッサ』を日本初公開。SNSでは「おお！もう日本初披露ですか！」「このレトロフューチャーな感じがグッとくる」など期待と高評価の声が集まっている。

【画像】日本初公開となった新型フェラーリ『849テスタロッサ』

フェラーリ「849テスタロッサ」は、『SF90ストラダーレ』を上回るパフォーマンスを追求し、最新技術を盛り込んだフラッグシップクーペとして登場した。

849テスタロッサは、全面改良されたツインターボV8エンジンをミッドリアに搭載する。これに合計220psを発生する3基の電気モーターを組み合わせた。パワートレインの最高出力は1050psになり、プラグイン・ハイブリッドならではの高効率と高出力が期待できる。

フェラーリ史上最高、かつ同カテゴリー最高となるパワーウェイトレシオ：1.50kg/psを達成した。0-100km/h加速をF1マシン並みの2.3秒未満で達成し、0-200km/h加速は6.3秒とカテゴリー最高峰の性能を誇る。

さらに、“マックス”を求めるユーザー向けの車両として、フェラーリは「アセット・フィオラノ」パッケージを用意した。カーボンファイバーとチタニウムを多用することで車両重量を30kg以上削減するオプションパッケージだ。

また、849テスタロッサ・ベルリネッタ（クーペ）の開発と並行して、リトラクタブルハードトップ（片道14秒で開閉可能）を搭載した849テスタロッサ・スパイダーも開発された。スパイダーにもアセット・フィオラノは設定される。

希望小売価格は849テスタロッサ（ベルリネッタ / クーペ）が消費税込み6465万円から（税抜き5877万0059円から）、849テスタロッサ・スパイダーが消費税込み7027万円（税抜き6387万4615円）から。

X（旧Twitter）では、「おお！もう日本初披露ですか！ 早い笑」「電動化時代におけるフェラーリの成長を託す重要なモデル」など期待する声が寄せられている。

デザインやパワートレインに関しても多くのコメントが集まっており「近未来なデザインで斬新過ぎる」「このレトロフューチャーな感じがグッとくる」と特徴的なデザインを評価するものや、最高出力1050psという高性能に「馬力のインフレが激しいですな」と驚く声も。

また6000万円越えとなった価格に対しては「思ったよりは高くないかな…？」といったコメントも見られた。

《小國陽大》

