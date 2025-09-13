ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

メルセデスベンツのインテリア、最新のデザイン言語は「Sensual Purity」…土曜ニュースランキング

メルセデスベンツ GLC 新型のインテリア
  • メルセデスベンツ GLC 新型のインテリア
  • レクサス IS 改良新型
  • マツダ EZ-60
  • ダイビングで拾ったゴミとMITSUBISHIトライトンで見つけた新しい相棒関係
  • ルノー・クリオ（日本名：ルーテシア）新型

9月5～11日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、メルセデスベンツのSUV『GLC』新型のインテリアについて。2位はレクサス『IS』改良新型、3位にはマツダの新型SUV『EZ-60』に関する記事がランクインしました。


1位） メルセデスベンツ『GLC』新型、インテリア先行公開…史上最大39.1インチディスプレイ採用182 Pt.

メルセデスベンツは、9月8日に開幕する「IAAモビリティ2025」でのワールドプレミアに先駆けて、SUV『GLC』新型のインテリアを先行公開した。
新デザイン言語「Sensual Purity」を採用した初の市販モデル





2位） レクサス『IS』改良新型、表情一新…2026年発売へ99 Pt.

レクサスは9月9日、スポーツセダン『IS』の改良新型を世界初公開した。発売は2026年初頭以降、順次各地域で行われる予定である。
内装デザイン、ハンドリングにも変更が加わる





3位） マツダの新型SUV『EZ-60』すでに4万台の予約殺到！ SNSでは「マツダ復権か？？」「日本でも売るべき」など話題に93 Pt.

マツダと長安汽車の中国合弁、長安マツダは8月27日、南京工場において、新型電動SUV『EZ-60』の出荷式を開催。4月の発表からすでに予約注文は4万台を突破していることが明らかになった。このニュースにSNSでは「マツダ復権か？？」「予約4万台かぁ マツダ頑張ってんなぁ」など、期待や応援のコメントが集まっている。
航続距離、BEVモデルが約600km、PHEVモデルは1回の給油で1000km以上





4位） ダイビングで拾ったゴミとMITSUBISHIトライトンで見つけた新しい相棒関係65 Pt.

「海もダイビングも好き。海の役に立ちたくて沖縄に来ました。何より沖縄が大好きなんです」水中ゴミ拾い専門店「Dr.blue」代表、東 真七水さんは笑顔でそう語る。2018年、沖縄でのダイビング体験に魅了されライセンスを取得し、2020年10月に沖縄へ移住したそうだ。
狭い沖縄の道で、ダイビングで、東氏の活動で果たす「トライトン」の役割





5位） ルノー『ルーテシア』新型、新デザインで大胆チェンジ…IAAモビリティ202561 Pt.

ルノーは9月8日、IAAモビリティ2025において、新型『クリオ』（日本名：『ルーテシア』）を発表した。
完全に新設計された第6世代のハッチバック


《大矢根洋》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ GLCクラス

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

IAAモビリティ

土曜ニュースランキング

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES