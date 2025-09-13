メルセデスベンツのインテリア、最新のデザイン言語は「Sensual Purity」…土曜ニュースランキング

9月5～11日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、メルセデスベンツのSUV『GLC』新型のインテリアについて。2位はレクサス『IS』改良新型、3位にはマツダの新型SUV『EZ-60』に関する記事がランクインしました。
メルセデスベンツは、9月8日に開幕する「IAAモビリティ2025」でのワールドプレミアに先駆けて、SUV『GLC』新型のインテリアを先行公開した。
レクサスは9月9日、スポーツセダン『IS』の改良新型を世界初公開した。発売は2026年初頭以降、順次各地域で行われる予定である。
マツダと長安汽車の中国合弁、長安マツダは8月27日、南京工場において、新型電動SUV『EZ-60』の出荷式を開催。4月の発表からすでに予約注文は4万台を突破していることが明らかになった。このニュースにSNSでは「マツダ復権か？？」「予約4万台かぁ マツダ頑張ってんなぁ」など、期待や応援のコメントが集まっている。
「海もダイビングも好き。海の役に立ちたくて沖縄に来ました。何より沖縄が大好きなんです」水中ゴミ拾い専門店「Dr.blue」代表、東 真七水さんは笑顔でそう語る。2018年、沖縄でのダイビング体験に魅了されライセンスを取得し、2020年10月に沖縄へ移住したそうだ。
ルノーは9月8日、IAAモビリティ2025において、新型『クリオ』（日本名：『ルーテシア』）を発表した。