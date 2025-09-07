メルセデスベンツ『GLC』新型、インテリア先行公開…史上最大39.1インチディスプレイ採用

メルセデスベンツは、9月8日に開幕する「IAAモビリティ2025」でのワールドプレミアに先駆けて、SUV『GLC』新型のインテリアを先行公開した。

【画像】先行公開されたメルセデスベンツ『GLC』新型のインテリア

新型GLCは、メルセデスベンツの新しいデザイン言語「Sensual Purity」を採用した初の市販モデルとなる。最大の特徴は、史上最大となる99.3cm（39.1インチ）のMBUX HYPERSCREENの搭載だ。

この巨大ディスプレイは、ピラーからピラーまでシームレスに延び、車内に浮遊するような印象を与える。高解像度と1000個以上の個別LEDを使用した革新的なマトリックスバックライト技術により、卓越した鮮明さと鮮やかな色彩を実現している。

さらに、インテリジェント・ゾーン・ディミング機能により、スライダーを使って2つの表示エリアを同時に調整可能だ。これにより重要な情報が常に明確でアクセスしやすく、運転中の注意散漫を減らし快適性を向上させる。メルセデスベンツはこの画期的な技術について特許を出願している。

インテリアデザインでは、センターコンソールとインストルメントパネルを統合する大型の装飾彫刻が特徴的だ。単一の流れるようなトリム要素が2つのセクションを視覚的に統合し、下端のアンビエントライティングによって優雅にアクセントが付けられている。

コンソールには最大2つのワイヤレス・急速スマートフォン充電トレイと、新しいハードキー・コントロール・ストリップが統合されている。空調調整を行うと、アンビエントライティングとベント照明の色が一時的に変化し、選択を確認する仕組みも採用された。

高解像度のアンビエント・スタイルは背景モチーフとして選択可能で、穏やかから激しい、クールから暖かい、技術的から感情的まで幅広いムードを提供する。メルセデスベンツ・オペレーティング・システム（MB.OS）により、物理的世界とデジタル世界が完璧に融合した個人化された車内環境を創出できる、としている。