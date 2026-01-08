NVIDIAの自動運転ソフト「DRIVE AV」をメルセデス『CLA』に搭載…CES 2026

NVIDIAは「CES 2026」において、強化型レベル2運転支援機能を実現する「NVIDIA DRIVE AV」ソフトウェアを、メルセデス・ベンツの新型CLAに初搭載すると発表した。

米国市場では2026年中に生産開始を予定しており、NVIDIAのフルスタック自動運転ソフトウェアが量産車に本格展開される象徴的な事例となる。

AI定義の運転支援を実車に展開、OTAで進化するレベル2 ADASを実現

新型CLAは、メルセデス・ベンツ初の独自車載OS「MB.OS」を採用したモデルで、NVIDIA DRIVE AVのエンドツーエンドAIソフトウェア、AIインフラ、アクセラレーテッドコンピューティングを統合。

これにより、都市部でのポイントツーポイント走行、プロアクティブな衝突回避、狭所での自動駐車などを含む高度なレベル2運転支援機能を実現する。さらに、OTA（無線アップデート）によって、出荷後もMB.DRIVE ASSIST PROの機能を段階的に強化できる設計となっている。

安全面では、AIによる運転判断を担うスタックと、NVIDIA Halos安全システムを基盤とした従来型安全スタックを並行稼働させる「デュアルスタック構成」を採用。冗長性とフェイルセーフ機構を確保し、複雑な都市環境においてもドライバーを安全に支援する。新型CLAはすでにEuro NCAPで最高評価となる5つ星を獲得しており、アクティブセーフティ機能の性能が高く評価された。

エンドツーエンドの AI モデルによる人間のような都市部での自動運転

NVIDIA のディープラーニング モデルは、新世代の AI 支援型都市部運転システムを実現するとしている。これらのモデルは交通状況を総合的に解釈し、車両が以下のことを可能にする。

混雑した場所や未知の場所で、車線選択、右左折、ルート追従をインテリジェントに行う。

歩行者、自転車、スクーターの利用者といった交通弱者を認識し、譲り合い、促し合い、停止など、積極的に対応することで衝突を防止する。

自宅から職場までなど、あらゆる場所からあらゆる場所まで安全に移動できるよう、ドライバーを支援する。

NVIDIA のオートモーティブ担当バイス プレジデント、アリ カニ (Ali Kani) 氏は次のように述べている。

「自動車業界がフィジカル AI に取り組む中、NVIDIA はインテリジェンスのバックボーンとなり、データとソフトウェアを通じてあらゆる車両をプログラム可能、アップデート可能にし、永続的に進化させます。メルセデス・ベンツとその卓越した新型 CLA から始まる、安全性、設計、エンジニアリング、そして AI を活用した運転における驚異的な成果を称えたいと思います。こうした進歩によって、あらゆる車が、生きて学習し続けるマシンへと変革するでしょう」

NVIDIAとメルセデス、デジタルツインでも連携

実は、両社の連携は車両開発にとどまらない。以前より、NVIDIA Omniverseを活用したデジタルツインをメルセデス・ベンツの工場に導入。組立ラインを仮想空間で設計・最適化し、生産効率を向上させている。

さらに、DGXによる学習、OmniverseとCosmosによるシミュレーション、DRIVE AGX／Hyperionによる車載実行という「クラウドから車両までを貫く3層コンピューティングアーキテクチャ」で、開発と検証を高速に回す。

（関連記事「メルセデス・ベンツが NVIDIA Omniverse、MB.OS、生成AIを活用してデジタルツイン次世代プラットフォーム向け生産システムを整備」「メルセデス・ベンツが生産工場にデジタルツインを導入 NVIDIA Omniverseでデジタルファーストを推進、世界中の工場を同期」）

NVIDIAは今後もメルセデス・ベンツをはじめとする自動車メーカーと連携し、ソフトウェアとAIによって進化し続ける“AI定義の車両”を実用段階へと押し上げていく構えだ。