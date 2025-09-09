レクサス『IS』改良新型、表情一新…2026年発売へ

レクサスは9月9日、スポーツセダン『IS』の改良新型を世界初公開した。発売は2026年初頭以降、順次各地域で行われる予定である。

【画像】レクサス IS 改良新型

ISは1999年の初代モデル誕生以来、コンパクトFRスポーツセダンとして運転の楽しさを追求し、累計約130万台を世界40の国と地域で販売してきた。今回の改良新型モデルは「IS300h」と「IS350」の2種類を設定し、「熟成」をテーマに走りの質とスポーティなデザインをさらに磨いた。

エクステリアでは、低重心かつワイドなスタンスをさらに強調した新たなフロントフェイスにより、力強く精悍なスタイリングをより際立たせたデザインへと刷新。「F SPORT」には、空力性能を強化した新形状のリヤスポイラーを採用。加えて、足回りには軽快な走りを予感させる新意匠の19インチ軽量アルミホイールを設定した。

インテリアでは、コンパクトFRスポーツセダンのコックピットとして最も重要である機能性を考慮し、運転に集中できるデザインに。センターディスプレイは、12.3インチに大型化するとともに、ドライバーの視界に配慮した高い視認性・操作性を確保。同時に、運転席正面のTFT液晶メーターも12.3インチに大型化し、シンプルでわかりやすいグラフィック表示とすることで、ドライバーが視覚的な情報をダイレクトに受け取ることができる運転環境を提供する。

デザインにおいては、コンソール上面とスタートスイッチベゼルに新規開発のオーナメントパネル「Forged bamboo」を採用することで、竹繊維の特徴的な陰影により、ISの力強い躍動感とスポーティなインテリアを演出。また、インテリアカラーには、太陽を覆う紅炎をイメージした新規開発の「PROMINENCE（プロミネンス）」を設定し、アグレッシブでスポーティな室内を目指した。

走行性能では電動パワーステアリングにバリアブルギヤを採用し、操舵感を向上。リニアソレノイド式AVSの導入により車両の安定性と路面からのショック低減を両立した。エクステリアは低重心でワイドなスタンスを強調し、新形状のリヤスポイラーや19インチ軽量アルミホイールを装備。ボディカラーには新色ニュートリノグレーを含む8色を設定している。