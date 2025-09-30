スズキの新型ハイブリッドSUV『インビクト』、インド安全性評価で最高の5つ星獲得

スズキのインド子会社のマルチスズキは、新型ハイブリッドSUV『インビクト』がバーラト新車アセスメントプログラム（バーラトNCAP）で最高の5つ星安全評価を獲得したと発表した。

【画像】スズキ・インビクト

インビクトは3列シートのプレミアムハイブリッドSUVで、堅牢な構造安定性と先進機能を備え、NEXAセーフティシールドの一環として包括的なアクティブ・パッシブ安全機能を搭載している。

竹内寿志社長兼CEOは「安全性は常にマルチスズキの製品哲学の中核にある。プレミアムハイブリッドSUVのインビクトでバーラトNCAP評価の名誉ある5つ星評価を受けたことを光栄に思う」と述べた。

同氏はまた「マルチスズキは15モデル157バリエーションで6つのエアバッグを標準装備している。これにはアルトK10、セレリオなどのエントリーセグメントモデル、ワゴンR、スイフト、バレーノなどのハッチバック、ブレッツァ、ビクトリス、グランドビターラ、ジムニー、フロンクスなどのSUV、そしてディザイア、XL6、エルティガ、エーコ、インビクトなどのモデルが含まれる」と説明した。

インビクトの主な安全装備には、6つのエアバッグ（フロント、サイド、カーテン）、eCall機能付きスズキコネクト、前後ディスクブレーキ、タイヤ空気圧監視システム（TPMS）、オートホールド付き電子パーキングブレーキ（EPB）、ABS・EBD、ヒルホールドアシスト付きESP、3点式ELRシートベルト、ISOFIX チャイルドシート固定装置、ダイナミックガイドライン付き360度ビューカメラなどが含まれている。