スズキ、AI作業分析ソフト「Ollo Factory」を国内工場に正式導入…リアルタイム異常検知で品質向上

スズキは12月22日、Olloが開発した作業分析AIソフトウェア「Ollo Factory」を、相良工場の組み立て工場とエンジン工場に正式導入したと発表した。

本導入は、スズキが推進するスズキスマートファクトリー構想の一環で、現場のデジタル化とリアルタイム監視によって、生産現場の作業分析・教育・品質管理を高度化し、国内工場における生産性向上と不良流出防止を図る。

今後、国内工場に順次導入し、将来的には国内工場での稼働実績を踏まえ、海外拠点への展開も視野に入れ、グローバルでの品質・生産性レベルの底上げに取り組む。

スズキの日本国内工場は「マザー生産拠点」として、技術とノウハウをグループ全体で示す役割を担っている。「Ollo Factory」は作業のばらつきを可視化し、熟練者の技能や標準作業手順の定着を支援する。

作業手順の自動抽出やムダの洗い出しにより、作業効率化と品質安定化を両立。リアルタイムの異常検知機能により、ネジの締め忘れなどの作業抜けや作業ミスをその場で検出し、不良品の流出抑止を目指す。

「Ollo Factory」ではスマートフォンやタブレットで撮影した作業動画をアップロードするだけで、AIが作業を要素ごとに自動分割・解析する。手順書の自動作成やムダの特定、最適な人員配置の検討に活用できる。

ウェアラブルカメラ対応による高精度分析(特許申請中)は、自動車組立工程等で死角になりやすい箇所も、ウェアラブル映像でカバーすることで、新人と熟練者の動作差やつまずきポイントを詳細に分析する。これにより教育効率の向上や改善活動の精度向上を実現する。

リアルタイム異常検知による品質統一では、AIがその場で作業ミスを検出し、即時のアラートで対応を促す。「不良品検知の自動化」「不良流出防止」「品質のグローバル統一」へ寄与する。

Olloは東京大学松尾研究室発のAIスタートアップで、製造業向けの作業分析AI「Ollo Factory」を開発・提供している。ウェアラブルカメラやスマートフォンで撮影した作業動画を解析し、手順書自動化・ムダの洗い出し・人材育成・リアルタイム異常検知などの機能を備えている。

《森脇稔》

