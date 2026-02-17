ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スマートアシストスーツケース「MOOBOT」、独自開発の3つのコア技術を公開…0.1秒先読みAIなど

スマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」
  • スマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」
  • スマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」
  • スマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」
  • スマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」
  • スマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」
  • スマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」
  • スマートアシストスーツケース「MOOBOT（ムーボット）」

北島国際貿易は、同社が展開するスマートアシストスーツケース「MOOBOT(ムーボット)」に搭載されている、独自開発の3つの基幹技術について詳細を公開した。

【画像全7枚】

体験型ストア「b8ta」等での実証実験において、多くの顧客から「従来の電動スーツケースとは一線を画す操作性」と評価されたその背景には、ロボティクス技術を応用したR&D(研究開発)の成果がある。

MOOBOTは、単にモーターを取り付けただけのスーツケースではない。「ユーザーの無意識の操作意図を汲み取り、最適にアシストする」ために、ハードウェアとソフトウェアの両面からゼロベースで設計された「自律移動ロボット」である。

今回、ブラックボックスとされていたその技術的優位性を公開することで、トラベルテック市場における新たな基準を提示する。

ハンドル部分には、目に見えない高感度センサーアレイが内蔵されている。これは単なるON/OFFスイッチではなく、ユーザーがハンドルに加える「微細な力のベクトル(方向と強さ)」を、1秒間に数百回の頻度でセンシングしている。

独自開発のAIがセンサーからの情報を解析し、ユーザーが歩き出そうとする「0.1秒前の予備動作」を検知する予測制御アルゴリズムを搭載。これにより、引っ張られる感覚のない、人馬一体のような自然な追従走行を実現した。

「電動スーツケースはバッテリーが大きくて重い」という常識を覆した。電気自動車(EV)向けに開発された高エネルギー密度リチウムイオンセルを採用し、極限までの小型化に成功している。

スーツケースの収納容量を圧迫しないコンパクト設計でありながら、最大積載時の登坂も可能な高トルク出力を実現。取り外せば大容量モバイルバッテリーとして機能し、スマートフォンやPCの充電に対応する。

従来のギア駆動方式で課題となっていた「駆動音」と「摩擦抵抗」を解消するため、ホイール内部にモーターを直接内蔵するインホイールモーター技術を採用した。

最新モデルでは、物理的接触のない「ブラシレスモーター(BLDC)」へ移行。摩擦ロスをゼロにすることで、図書館レベルの静粛性と、従来比30%の省電力化を達成している。

北島国際貿易は、これらのコア技術をベースに、現在「第5世代(自律発電モデル)」の開発に着手している。同社は「カバン屋」ではなく、「移動ロボットメーカー」として、人々の移動体験を根底から変革していく方針だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES