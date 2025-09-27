ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ライズ』、5色のカラフルなフルーツテーマで登場…土曜ニュースランキング

9月19～25日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はコンパクトSUV『Havana（ハバナ）』の特別仕様車「Fruity Pop（フルーティーポップ）」に関する記事でした。


1位） トヨタ『ライズ』がカラフルに変身!? フルーツがテーマ『ハバナ フルーティーポップ』、キャルズモーターが発売：227 Pt.

アルパインニューズのカスタマイズカーブランド・キャルズモーターが、人気コンパクトSUV『Havana（ハバナ）』の特別仕様車「Fruity Pop（フルーティーポップ）」を9月19日から受注開始する。
アルパインスタイルのオリジナルカスタマイズカー





2位） スバル『レガシィ』生産終了、米工場から最終モデルがラインオフ…36年の歴史に幕：86 Pt.

スバル・オブ・インディアナ・オートモーティブ（SIA）は、スバル『レガシィ』の最終車両がラインオフしたと発表した。
36年間にわたる米国での生産の歴史に幕





3位） 「本気の電動二輪が出てきた」ホンダ初のフルサイズEVバイク『WN7』発表にSNS沸く：83 Pt.

ホンダの欧州部門が9月16日、同社初となるフルサイズの電動バイク『WN7』を正式発表した。このニュースにSNSでは、「本気の電動二輪が出てきた」「車の充電器使えるのはいいね」などのコメントが寄せられ話題となっている。
130kmを超える航続距離を実現したフルサイズEVバイク





4位） トヨタと別れ独自開発？ BMW『Z4』次期型の最終デザインを占う！：53 Pt.

BMWの2ドアコンバーチブル、『Z4』次期型の予想デザインを入手した。販売不振のため、今後数年で段階的に廃止されるという噂もあるいっぽう、電動化されて後継モデルが登場するという情報もある。
『Z4』次期型の予想デザイン





5位） 「じゃじゃ馬っぽくていい」ホンダ『ヴェゼル RS』先行公開に早くも反響！ デザインと性能に注目：52 Pt.

ホンダは9月18日、コンパクトSUV『ヴェゼル』に新たに追加されるグレード「ヴェゼル e:HEV RS」の概要を公式サイトで先行公開。SNSでは「じゃじゃ馬っぽくていいなぁ」「グリルがすごく良い」など、早くも注目を集めている。
デザインとスポーティな走りを両立させたモデル


《小國陽大》

