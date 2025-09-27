トヨタ『ライズ』、5色のカラフルなフルーツテーマで登場…土曜ニュースランキング

9月19～25日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はコンパクトSUV『Havana（ハバナ）』の特別仕様車「Fruity Pop（フルーティーポップ）」に関する記事でした。
アルパインニューズのカスタマイズカーブランド・キャルズモーターが、人気コンパクトSUV『Havana（ハバナ）』の特別仕様車「Fruity Pop（フルーティーポップ）」を9月19日から受注開始する。
スバル・オブ・インディアナ・オートモーティブ（SIA）は、スバル『レガシィ』の最終車両がラインオフしたと発表した。
ホンダの欧州部門が9月16日、同社初となるフルサイズの電動バイク『WN7』を正式発表した。このニュースにSNSでは、「本気の電動二輪が出てきた」「車の充電器使えるのはいいね」などのコメントが寄せられ話題となっている。
BMWの2ドアコンバーチブル、『Z4』次期型の予想デザインを入手した。販売不振のため、今後数年で段階的に廃止されるという噂もあるいっぽう、電動化されて後継モデルが登場するという情報もある。
ホンダは9月18日、コンパクトSUV『ヴェゼル』に新たに追加されるグレード「ヴェゼル e:HEV RS」の概要を公式サイトで先行公開。SNSでは「じゃじゃ馬っぽくていいなぁ」「グリルがすごく良い」など、早くも注目を集めている。