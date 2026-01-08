一線を画すブラックを纏った漆黒の装い…アルパインのキャルズモーター『ソノバ』に限定20台のブラック特別仕様車、480万円から

アルパインニューズのオリジナルカスタマイズカーブランド・キャルズモーターが、ミニバン『ソノバ』に特別仕様車「ソノバ ミッドナイトエディション」を追加し、1月9日から販売を開始すると発表した。20台限定の特別仕様車となる。

【画像】キャルズモーター『ソノバ ミッドナイトエディション』

ミッドナイトエディションは、これまでのキャルズモーターシリーズの特徴であったクロームメッキ仕上げのグリルやバンパーなどを全てマットブラックでカラーリングした点が最大の特徴だ。夜の街並みや深夜のドライブシーンをイメージしたコンセプトで、フロント、サイド、リアとマットブラックで統一したエクステリアは重厚感を高め、ソノバのスタイルを精悍に際立たせる。

専用エンブレムを設定し、ブラック基調のスタイリングと台数限定という希少性で所有する喜びを印象づけている。装備するカーナビゲーション・アルパイン「BIG X」では、エンジン始動と同時に立ち上がる画面にソノバ ミッドナイトエディション専用のオープニング画像を用意し、特別感を高めた。

装備するカーナビゲーション・アルパイン「BIG X」ではミッドナイトエディション専用のオープニング画像を表示

標準装備として、アルパイン製カーエレクトロニクスディスプレイオーディオ、ビルトインHDMI・USB端子、ETC車載器を搭載。内外装ではオリジナルシートカバーやフロアマット、ピアノブラック調のインテリアパネルなどミッドナイトエディション特別仕様を採用する。タイヤ・ホイールはムーンクローム ミッドナイトエディション特別仕様14×5.0J+45とアレンカウンター クラシックオーバル165・80R14を組み合わせる。

ベース車両は日産『NV200』で、ガソリン2WDの5人乗り仕様が480万円、7人乗り仕様が498万円（いずれも税込価格で諸費用は別途）。

「ソノバ ミッドナイトエディション」は2026年1月9日から11日に開催される『東京オートサロン2026』会場でも展示されるほか、アルパインスタイル（福岡R3、広島183、大阪171、名古屋155、横浜246、埼玉R4、東京、千葉R16、福島いわきR20、仙台R4、沖縄）の全国11店舗で展示・販売を開始する。