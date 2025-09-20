ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「じゃじゃ馬っぽくていい」ホンダ『ヴェゼル RS』先行公開に早くも反響！ デザインと性能に注目

ホンダ・ヴェゼル e:HEV RS
  • ホンダ・ヴェゼル e:HEV RS
  • ホンダ・ヴェゼル e:HEV RS
  • ホンダ・ヴェゼル e:HEV RS
  • ホンダ・ヴェゼル e:HEV RS
  • ホンダ・ヴェゼル e:HEV RS
  • ホンダ・ヴェゼル e:HEV RS

ホンダは9月18日、コンパクトSUV『ヴェゼル』に新たに追加されるグレード「ヴェゼル e:HEV RS」の概要を公式サイトで先行公開。SNSでは「じゃじゃ馬っぽくていいなぁ」「グリルがすごく良い」など、早くも注目を集めている。

【画像】ホンダ ヴェゼルの新グレード「e:HEV RS」

この新グレードは「URBAN SPORT VEZEL（アーバン スポーツ ヴェゼル）」をコンセプトに掲げ、洗練されたデザインとスポーティな走りを両立させたモデルとなっている。外観には専用のフロントグリルやRSバッジ、専用バンパーモールディングを装備し、ロー＆ワイドなプロポーションによって力強さと俊敏さを表現した。

内装は黒をベースに赤のアクセントを配し、スポーティな雰囲気を演出。シートにはラックススエードを使用した専用コンビシートを採用している。さらに、専用のローダウンサスペンションやチューニングされた電動パワーステアリングを組み合わせることで、ドライビングプレジャーを追求した仕様となっている。

全高は1545mmに抑えられ、都市部に多い機械式立体駐車場への対応も可能に。また、これまでのRSグレードにはなかった4WD仕様も新たに用意され、多様なニーズに応えるラインアップとした。

X（旧Twitter）上では「幅広いシーンで活躍しそうなデザインと走行性能」「じゃじゃ馬っぽくていいなぁ」「だいぶハンドル感変わりそう」とその走行性能に期待する声が多かったほか、「グリルがすごく良い」「めちゃくちゃカッコいいです!!」とそのエクステリアを称賛する声も見られ、ユーザーからは好意的に受け止められているようだ。

発売は10月を予定しており、全国のホンダカーズではすでに先行予約の受付が始まっている。

《三国 洸大郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ ヴェゼル

ホンダ（本田技研工業）

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES