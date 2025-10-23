無限が『ヴェゼル e:HEV RS』用パーツを発売、アーバンスポーツ流に仕上げる

無限ブランドを展開するM-TECから、新グレードが追加されたホンダ『ヴェゼル e:HEV RS』用各種パーツが新発売。順次全国のホンダカーズおよび無限パーツ取扱店で販売が開始される。

【画像】無限『ヴェゼル e:HEV RS』用カスタマイズパーツ

ヴェゼルRS用無限パーツのコンセプトは「Urban Sport Style」。クルマにこだわるユーザーに向けて、無限らしいスポーティさとアグレッシブなカスタマイズを提供する。

エクステリアでは、立体的な造形でスタイリッシュかつ存在感を演出するスポイラーやガーニッシュやドアサイドデカールを設定。

パフォーマンスパーツでは、スポーツサイレンサーや18インチアルミホイール、上質な乗り心地と操縦安定性を高めるパフォーマンスダンパーを専用にチューニングし、追加設定されている。

その他、換気効果を高めるベンチレーテッドバイザーや、スポーツマット、スポーツラゲッジマットといったスタンダードアイテムなどが設定されている。

無限『ヴェゼル e:HEV RS』エクステリアパーツ装着例

●フロントアンダースポイラー for RS：9万9000円（税込）

立体的な造形とすることでスタイリッシュに、ボディ同色の塗装でフロントビューの存在感をさらに演出。標準装備フロントバンパーより約18mmダウン。真空成形、PPE製。

●サイドガーニッシュ：12万1000円（税込）

ボディ中央から前後へと流れる2本の彫りの深いキャラクターラインが力強さを表現する。真空成形、PPE製。左右セット。ボディカラー推奨。標準装備サイドスポイラーより約 21mmダウン。

●リアアンダースポイラー for RS：10万4500円（税込）

ディフューザー形状を採用したRS専用デザイン。ボディ同色の塗装とすることでリアビューをよりスタイリッシュに演出。標準装備リアバンパーより約7mmダウン。真空成形、PPE製。

無限『ヴェゼル e:HEV RS』エクステリアパーツ装着例

●ドアサイドデカール：2万7500円（税込）

フロントからリアに向けて伸びやかなデザインで、都市を駆けるようなスタイリッシュさを演出。無限ロゴがアクセントを加える。1台分、左右2枚セット。

●ウイングスポイラー：11万円（税込）

迫力あるリアスタイリングを実現し、スポーティさを強調する大型のウイングスポイラー。ブロー成形のABS製。クリスタルブラック・パール推奨。

●テールゲートスポイラー：11万円（税込）

リアビューをさらにスポーティに演出する。ブロー成形のABS製。クリスタルブラック・パール推奨。

●ドアミラーカバー：3万9600円（税込）

フィン形状を施しスポーティな印象をデザインしたドアミラーカバー。真空成形のPPE製。クリスタルブラック・パール推奨。

●スカッフプレート for RS：2万2000円（税込）

RS専用内装と調和するスカッフプレート。各ピースに無限ロゴをレイアウトすることで、乗降時に足元からスポーティさと高級感を演出。フロント/リア1台分4枚セット。

18インチアルミホイール「CU10」

●18インチアルミホイール「CU10」：6万500円（税込・1本）

躍動感あふれるデザインを採用。サイズは18×7.5Jインセット50。リムに鍛造製法と同等のフローフォーミング加工を施し、高剛性と軽量化を実現している。カラーは切削面とツヤ消しブラック塗装の2トーン仕上げとしたフラットブラックミラーフェイス。推奨タイヤサイズ：225/50R18

●パフォーマンス ダンパー：14万3000円（税込）

走行時に車体へ発生する振動を吸収し、不快な微振動や走行ノイズを低減することによって快適性と操縦安定性を向上。上質な乗り心地を実現しながら、操縦安定性を高めることで、より優れた運動性能を発揮し運転の楽しさが向上。フロント/リア2本セット。ヴェゼル e:HEV RS FF車用設定。

●スポーツサイレンサー：18万7000円（税込）

高い排気効率と消音性能を両立し、スポーティなエキゾーストノートにもこだわり開発したRS専用のスポーツサイレンサー。材質はオールステンレス製Φ76のデュアルフィニッシャーを採用。SUVらしい力強いスタイリングを演出できる。保安基準適合の交換用マフラー事前認証制度認定品。ヴェゼル e:HEV RS FF車用設定。