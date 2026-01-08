ホンダジェット、既存機向け性能向上パッケージ「APMG S」発売…操縦精度や横風対応能力が向上

ホンダの航空機事業子会社、ホンダ エアクラフト カンパニーは、初期型ホンダジェットおよびホンダジェットAPMG機のオーナー・運航者向けに、既存機の機体性能を向上させる新しいパフォーマンスパッケージ「APMG S(エーピーエムジー エス)」を発売した。

【画像】HondaJet APMG S

APMG Sは、ホンダジェットを購入した後も最新機種同等の先進技術にアップグレードすることで利便性を向上し、長期にわたり顧客にホンダジェットの新しい価値を体験してもらうことを目的としたアップグレードパッケージだ。

このパッケージの適用により、ホンダジェット エリート Sの特長「Advanced Steering Augmentation System(ASAS)」による操縦精度や横風対応能力の向上など、先進技術がもたらす快適な飛行を可能にする。

同パッケージは、既に米国連邦航空局(FAA)の認証を取得しており、米国ではホンダ エアクラフトのグリーンズボロサービスセンターで提供を開始している。また各国の航空局認証を取得後、認定サービスセンターを通じて順次グローバルで提供予定だ。

また、ホンダ エアクラフトが展開する中古機販売プログラムにおいても、APMG Sを適用したホンダジェット中古機の販売を2026年より米国で開始予定だ。ホンダ エアクラフトの中古機販売プログラムでは、ホンダジェットブランドの高い品質と信頼性を持つ、徹底した検査や整備を経た機体を取り扱っている。今回APMG S適用機が加わることで、さらに顧客の選択の幅が広がる。

ホンダジェットは、2015年12月に米国連邦航空局(FAA)から型式証明を取得し、第一号機となるホンダジェットを納入して以来、発売10周年を迎えた。ホンダ エアクラフトはこの10年間、革新的な技術と信頼性で、ビジネスジェット市場において着実に事業を拡大し、世界中の顧客に新しい価値を提供し続けてきた。

現在ホンダ エアクラフトは、新型小型ビジネスジェット機「ホンダジェット エシュロン」の開発を進めており、同時に既存のホンダジェットに対しても最新技術を提供し続けている。今後も、さまざまな技術革新、新たな価値を創出し、空の移動の喜びを追求していく。