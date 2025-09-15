ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス『IS』改良新型、米国はハイブリッドなし..V6ガソリンだけを設定

レクサス『IS』改良新型（米国仕様）
  • レクサス『IS』改良新型（米国仕様）
  • レクサス『IS』改良新型（米国仕様）
  • レクサス『IS』改良新型（米国仕様）
  • レクサス『IS』改良新型（米国仕様）
  • レクサス『IS』改良新型（米国仕様）
  • レクサス『IS』改良新型（米国仕様）

レクサスの米国部門は、改良新型『IS』を2026年前半、米国市場で発売すると発表した。ハイブリッド（「IS300h」のFR車）だけの日本仕様とは異なり、米国は、ガソリン車だけの設定となる。

【画像】レクサスIS改良新型（米国仕様）

改良新型ISは、米国では「IS 350」の1バリエーションで展開され、「F SPORT Design」と「F SPORT」の2グレードを用意する。開発テーマは「性能とデザインの洗練」とし、ドライバーとクルマの対話を可能にする魅力的な運転体験と、ダイナミックでスポーティなデザインをさらに磨き上げた。

パワートレインには3.5L V6エンジンを搭載し、最高出力311hp、最大トルク280lb-ftを発揮する。駆動方式は後輪駆動（RWD）と全輪駆動（AWD）から選択でき、RWDモデルには8速スポーツダイレクトシフト自動変速機、AWDモデルには6速自動変速機を組み合わせる。

改良新型では運転体験をさらに発展させ、ステアリングの満足感と直感的な車両応答性を深めている。電動パワーステアリング（EPS）とサスペンションシステムを最適化し、幅広い道路状況や運転条件でリニアで一貫したステアリングフィールを実現した。

エクステリアは新しいフロントデザインを採用し、ISの低重心と幅広いスタンスを強調している。F SPORTグレードには空力性能を向上させる新設計のリアスポイラーと、シャープで反応性の高い運転特性を反映するオプションの赤いブレーキキャリパーを追加した。F SPORTとF SPORT Designの両グレードには、新しくスタイリングされた19インチ軽量アルミホイールを装着する。

ボディカラーは全7色を用意し、ウルトラホワイト、イリジウム、クラウドバーストグレー、キャビア、インフラレッド、ウルトラソニックブルーマイカ2.0、そして新色のウィンドをラインアップする。新色ウィンドは、ハードトーンのライトグレーベースにメタリックハイライトを注入し、動的な動きの感覚を表現している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス IS（Lexus）

レクサス（Lexus）

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES