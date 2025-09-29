ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『カローラクロス』改良新型、米国はガソリン車も設定…ハイブリッドと顔が違う

トヨタ・カローラクロス 改良新型（米国仕様）
トヨタ自動車は、SUV『カローラクロス』の改良新型を米国市場で発売した。日本仕様のパワートレインはハイブリッドに一本化されたが、米国向けはハイブリッドとガソリンを設定する。

コンパクトSUVとして効率性と機能性を兼ね備えた同車は、ガソリン車が2万4635ドル、ハイブリッド車が2万8995ドルからの価格設定となっている。

改良新型では、2つの新しいフロントデザインを採用した。ハイブリッドモデルはカラーマッチしたグリルによるスリークでモダンな外観を、ガソリン車は存在感のあるボールドで頑丈なデザインを採用している。全グレードで新しいLEDデイタイムランニングライトも装備される。

内装では、フロントコンソールが全グレードで見直され、収納スペースの最大化とドライバーの操作性向上が図られた。ワイヤレスQi充電器装備車には、スマートフォンを固定するディバイダーが追加されている。XLEグレードには新色のポルトベロ内装色も選択可能となった。

技術面では、新たに10.5インチのトヨタオーディオマルチメディアタッチスクリーンと、7インチまたは12.3インチのデジタルゲージクラスターが選択可能になった。寒冷地パッケージとして、ヒーター付きステアリングホイールと前席ヒーターがガソリン車XLE AWDとハイブリッドXSEグレードに標準装備される。

アラバマ州ハンツビルで組み立てられるカローラクロスの米国仕様車は、ハイブリッドとガソリン車の選択が可能だ。ハイブリッドモデルはS、SE、XSEの3グレードで、全て電子制御オンデマンドAWDを標準装備する。ガソリン車はL、LE、XLEの3グレードで、FFまたはAWDが選択できる。

ガソリン車には2.0リッター直列4気筒DOHCエンジンが搭載され、169hpを発生する。CVTと組み合わされ、物理的な1速ギアにより魅力的な走行体験を提供する。AWDモデルではダイナミックトルクコントロールシステムが最大50%のパワーを後輪に配分し、不要時は完全に切り離される。燃費性能はAWDモデルで30mpg、FFモデルで32mpgと予想されている。

