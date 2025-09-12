ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「完全にサクラを食いに来てる」ホンダ『N-ONE e:』発売に、SNSも熱視線！注目は価格と距離

ホンダ N-ONE e:
  • ホンダ N-ONE e:
  • ホンダ N-ONE e:
  • ホンダ N-ONE e:
  • ホンダ N-ONE e:
  • ホンダ N-ONE e:
  • ホンダ N-ONE e:
  • ホンダ N-ONE e:
  • ホンダ N-ONE e:

ホンダは9月12日、新型軽EV『N-ONE e:』を発売した。これに対し、SNS上では「航続距離300kmってすごない？」「サクラを食いに来てるじゃん」など様々な声が上がっている。

【画像】価格と航続距離が注目されている「ホンダ N-ONE e:」

グランドコンセプトを「e: Daily Partner」と定め、日常に寄り添い、毎日の暮らしをより快適で活発なものにする“暮らしのパートナー”をめざしたモデルだ。

最大の特長は、WLTCモードで295kmという航続距離を実現した点にある。軽自動車クラスのEVでは充分な数値であり、買い物や通勤など日常の移動はもちろん、週末の郊外ドライブにも安心感をもたらす。加えて、普通充電では約4.5時間、急速充電では約30分で充電が可能な充電性能により実用性を確保した。

床下に配置したバッテリーを薄型化することで、低重心による安定した走行性能と広々とした室内空間を両立した。さらに、ホンダの軽乗用車として初めてシングルペダルコントロールを採用した。アクセルペダルだけで加減速から完全停車までできるため、日常のドライブがより快適になると期待される。

N-ONE e:ではホンダのクルマづくりの基本思想である「M・M思想（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）」を継承。人のためのスペースを最大限に確保する一方で、メカニズムを最小限に抑えることで、軽自動車ながら大人4人が快適に乗車できる空間を実現した。

デザイン面では、『N-ONE』のスタイルを受け継ぎつつEVらしいクリーンさを強調。フロントフェンダーやテールゲートの曲面は上質感と安定感を表現している。インテリアは前方視界を広く確保し、運転時に安心感を与える造形とした。

N-ONE e:のタイプバリエーションは2タイプ、価格は以下の通り。
e: G：269万9400円（FF、4人乗り）
e: L：319万8800円（FF、4人乗り、急速充電対応）

X（旧Twitter）上では7月28日の発表時に、「めっちゃ欲しいんだけど」「可愛い！」など高評価の声が寄せられていた。

そして12日の発売を受け、価格や詳細なスペックが明らかになると「航続距離300kmってすごない？」「軽自動車で295kmって、えぐくない？」と発表された航続距離に対し驚きの声が上がった。また、「航続距離あるし価格こなれてるしデザインもかわいい」「下のグレードのシンプルさが好きだ」など高評価の声も多く見られた。

他にも、「来月の点検の時に実物も見れるな」「実車も見れた。試乗はナンバー待ちでまた後日」など既に全国のディーラーに展示されている実車を確認した人や、「サクラと航続距離こんなに違うのか」「完全に日産サクラを食いに来てるじゃん」など軽自動車×BEVで直接のライバルともいえる日産『サクラ』と比較をする声も見られた。

《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ N-ONE

ホンダ（本田技研工業）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

軽自動車

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES