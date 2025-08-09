ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

濃霧の高速道路、自動運転『アコード』はどうなったか？…土曜ニュースランキング

ハンズオフ機能は濃霧の高速道路でも安定して動作した（POVカメラで撮影）
  • ハンズオフ機能は濃霧の高速道路でも安定して動作した（POVカメラで撮影）
  • ホンダ アコード ホンダセンシング360プラス
  • まさに「ミニGSX-R」なスズキの「CNチャレンジミニ」（手前）
  • スズキブース（鈴鹿8耐2025）
  • 三菱 パジェロ 新型の予想CG
  • 三菱 パジェロ 新型のプロトタイプ
  • スズキ GSX-R1000R（鈴鹿8耐2025）
  • スズキ GSX-R1000R（鈴鹿8耐2025）

8月1～7日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位になった記事は、自動運転『アコード』の試乗記でした。ハンズオフは必要なのか？　意識が変化したのか？　2位は1ポイント差で……


1位） 「ハンズオフ」は本当に必要なのか？ 高速での手離し運転を実現したホンダ『アコード』を試乗して感じた「意識の変化」：114 Pt.

2025年5月、ホンダ『アコード』の新グレードとなる「e:HEV Honda SENSING 360+」が追加された。ホンダの量販モデルとして初となる、高速道路・自動車専用道におけるハンズオフ機能が搭載されたグレードで、いわゆる自動運転「レベル2＋」に該当する。
アコードがもたらす移動体験の変化について





2位） 「ミニGSX-R」をスズキがサプライズ発表!? 鈴鹿8耐マシン以上に「サステナブルかもしれない」理由とは：113 Pt.

8月1日より開幕した「2025 FIM世界耐久選手権コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会」（鈴鹿8耐2025）。レースはもちろん、初披露の新モデルが目白押しなことでも話題となっているが、そんな中スズキは意外な新モデルをひっそりとサプライズ披露した。
「GSX-R」シリーズ40周年を迎える記念すべき年





3位） 三菱『パジェロ』7年ぶり日本復活か!?：102 Pt.

最終デザインが見えてきた……。三菱自動車は現在、かつて日本でも人気を呼んだSUV『パジェロ』新型を開発中だ。スクープ班が提携するデザイナーTheottle氏が予想CGを製作した。ワールドプレミアは、2026年前半か。
日産 パトロール 派生モデルの可能性も





4位） 待望の新型スズキ『GSX-R1000R』が予告なしの初公開！「3色3様」往年のレーシングカラーで日本市場復活へ：88 Pt.

8月3日に決勝を迎えた「鈴鹿8耐2025」（2025 FIM世界耐久選手権コカ・コーラ鈴鹿8時間耐久ロードレース第46回大会）。灼熱の鈴鹿サーキットでは文字通りのアツいレースが繰り広げられているが、各メーカーによる「新型車合戦」も白熱している。
性能面での進化がポイントだ





5位） 車検NGの落とし穴!? シート交換で絶対に知っておくべき新ルール～カスタムHOW TO～：83 Pt.

体に合ったシートは運転がしやすくなるし、疲れにくくもなる。純正シートが万人にジャストフィットとは限らない。ぜひシート交換にチャレンジして愛車をグレードアップしてもらいたいが、安全性と法規制で気をつけておきたい部分がある。
純正が万能とは限らないので


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ アコード

自動運転、高度運転支援（ADAS）

ホンダ（本田技研工業）

土曜ニュースランキング

注目の記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES