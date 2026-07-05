ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「最高の相棒になりそう」トヨタの米国製SUV『ハイランダー』、待望の全国発売にSNSでは期待の声

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid
  • トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid
  • トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid
  • トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid
  • トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid
  • トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid
  • トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid
  • トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid
  • トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

トヨタ自動車は7月1日、米国の工場で生産したSUV『ハイランダー』を、全国トヨタ車両販売店で8月1日より発売すると発表した。価格は860万円だ。SNSでは、「やっと全国で発売になるのかー」「右ハンドル仕様なのか！」など、話題になっている。

【画像】全国で販売を開始する米国製SUV『ハイランダー』

ハイランダーはこれまで、日米交渉を踏まえた新制度を活用し、トヨタモビリティ東京で2026年4月2日より先行販売されていた。今回、全国の販売店へと展開を広げる。

この新制度は、米国で製造され、米国の安全基準に適合する車両について、日本国内で追加の試験を行わずに販売できる仕組みだ。トヨタはこの制度を活用し、米国工場で生産した車両の日本導入を検討してきた。今回、米国で人気の高いタンドラとハイランダーの2車種が本制度での認定を取得し、日本国内での販売を開始する。生産拠点はTMMI（トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インディアナ）インディアナ工場だ。

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybridトヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

ハイランダーは、広い室内空間と優れた走破性を備えた3列シートのミッドサイズSUVで、都会からアウトドアまで幅広いシーンに対応する。米国では2001年の初代モデル発売以来、累計約360万台以上を販売しており、ファミリー層から高い支持を得ている。

車両の特徴として、大径タイヤとワイドトレッドによる力強いスタンス、大開口グリルとシャープなLEDヘッドランプによる堂々としたフロントフェイスが挙げられる。

室内は7人乗りの3列シートを備え、パノラマルーフ、JBLプレミアムサウンドシステム、カラーヘッドアップディスプレイなどの快適装備を採用する。3列目シートをフロアにフラット収納すると、約870リットルの大容量ラゲージスペースを確保できる。

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybridトヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

パワートレインは、2.5リットル直列4気筒エンジンと高出力モーターを組み合わせた高効率ハイブリッドシステムを搭載し、システム最高出力は184kWだ。全車に電子制御4輪駆動システム「E-Four」を搭載し、雨天・雪道・高速走行など多様な路面での安定した走りを実現する。エコ／ノーマル／スポーツのドライブモードセレクトに加え、凹凸路ではTRAILモードがタイヤの空転を抑えて走行を支援する。

Ｘ（旧Twitter）では、「ハイランダー発売だと」「やっと全国で発売になるのかー」「最高の相棒になりそう」「めっちゃかっこいい」「かっけーな」「気になります！」「次の車はコレにするか？」「米国生産の3列SUVって北海道の雪道でも頼もしそう」「雪道や山道もバッチリこなせそう」など、好意見が寄せられている。

また、「さすがに高いなぁ」「意外と安いような」「右ハンドル仕様なのか！すごい！！」「右ハンドルなのねｗ」「市街のパーキングには入らなさそう！？」など、価格や右ハンドル仕様について様々な声が寄せられている。

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybridトヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

なお、同じく導入を検討している『カムリ』については、準備が整い次第、販売を開始する予定だ。トヨタは米国生産3車種の日本導入を通じて、幅広い顧客の多様なニーズに応えるとともに、より良い日米関係への貢献を目指すとしている。

《鴛海千穂》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ハイランダー

トヨタ自動車

ハイブリッドカー HV、HEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews