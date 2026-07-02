米国製SUV『ハイランダー』、全国のトヨタ販売店で8月1日発売…右ハンドルで860万円

トヨタ自動車は7月1日、米国の工場で生産したSUV『ハイランダー』を、全国トヨタ車両販売店で8月1日より発売すると発表した。価格は860万円だ。ニュージーランド向け仕様のため、右ハンドルとなる。

【画像】トヨタ・ハイランダー

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

ハイランダーはこれまで、日米交渉を踏まえた新制度を活用し、トヨタモビリティ東京で2026年4月2日より先行販売されていた。今回、全国の販売店へと展開を広げる。

この新制度は、米国で製造され、米国の安全基準に適合する車両について、日本国内で追加の試験を行わずに販売できる仕組みだ。トヨタはこの制度を活用し、米国工場で生産した車両の日本導入を検討してきた。今回、米国で人気の高いタンドラとハイランダーの2車種が本制度での認定を取得し、日本国内での販売を開始する。生産拠点はTMMI（トヨタ・モーター・マニュファクチャリング・インディアナ）インディアナ工場だ。

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

ハイランダーは、広い室内空間と優れた走破性を備えた3列シートのミッドサイズSUVで、都会からアウトドアまで幅広いシーンに対応する。米国では2001年の初代モデル発売以来、累計約360万台以上を販売しており、ファミリー層から高い支持を得ている。

車両の特徴として、大径タイヤとワイドトレッドによる力強いスタンス、大開口グリルとシャープなLEDヘッドランプによる堂々としたフロントフェイスが挙げられる。

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

室内は7人乗りの3列シートを備え、パノラマルーフ、JBLプレミアムサウンドシステム、カラーヘッドアップディスプレイなどの快適装備を採用する。3列目シートをフロアにフラット収納すると、約870リットルの大容量ラゲージスペースを確保できる。

トヨタ ハイランダー Limited ZR Hybrid

パワートレインは、2.5リットル直列4気筒エンジンと高出力モーターを組み合わせた高効率ハイブリッドシステムを搭載し、システム最高出力は184kWだ。全車に電子制御4輪駆動システム「E-Four」を搭載し、雨天・雪道・高速走行など多様な路面での安定した走りを実現する。エコ／ノーマル／スポーツのドライブモードセレクトに加え、凹凸路ではTRAILモードがタイヤの空転を抑えて走行を支援する。

なお、同じく導入を検討している『カムリ』については、準備が整い次第、販売を開始する予定だ。トヨタは米国生産3車種の日本導入を通じて、幅広い顧客の多様なニーズに応えるとともに、より良い日米関係への貢献を目指すとしている。