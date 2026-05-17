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『スーパーカブ』の未使用シートが家具に！ ホンダ公式「スーパーカブチェアークラシック」、価格は4万9500円

ホンダ公式ライセンスチェア「スーパーカブチェアークラシック」（写真は監修中のサンプル）
  • ホンダ公式ライセンスチェア「スーパーカブチェアークラシック」（写真は監修中のサンプル）
  • ホンダ公式ライセンスチェア「スーパーカブチェアークラシック」（写真は監修中のサンプル）
  • ホンダ公式ライセンスチェア「スーパーカブチェアークラシック」（写真は監修中のサンプル）
  • ホンダ公式ライセンスチェア「スーパーカブチェアークラシック」
  • 設計から製造までを手掛ける「木工のデン」神野克昭さん（左）とプロジェクトを担当するHonda サービスパーツ開発課の甲斐義大さん（右）
  • イスとしての強度とスーパーカブを連想させるフォルムを両立
  • Hondaの有志メンバーによるプロジェクトから生まれた、完全限定生産のオフィシャルライセンスプロダクト

ホンダ『スーパーカブ』の未使用シートを座面にそのまま活用したアップサイクルチェア「スーパーカブチェアークラシック」の予約販売が、小学館の総合通販サイト「小学館百貨店」にて開始された。100台限定の生産となる。

【画像】ホンダ公式ライセンスチェア「スーパーカブチェアークラシック」

この製品は、ホンダ社内の有志によるアップサイクルプロジェクト「.uppar（アッパー）」と小学館のコラボレーション企画として生まれた。小学館が発行する総合ライフスタイル誌『DIME』2026年7月号への記事掲載がきっかけとなっており、設計から製造は静岡県焼津市の木工家具メーカー「木工のデン」が担当する。

座面には実際のスーパーカブの未使用シートがそのまま使われている。脚部の素材には強度に優れたブナ材が採用されており、前脚部分はレッグカウルをイメージした湾曲形状に仕上げられている。木目を交差させて組み上げる独自の技法によって強度が高められているのも特徴だ。

ホンダ公式ライセンスチェア「スーパーカブチェアークラシック」（写真は監修中のサンプル）ホンダ公式ライセンスチェア「スーパーカブチェアークラシック」（写真は監修中のサンプル）

脚部の塗装はホンダをイメージした紅白カラーで、後方の座面下にはオフィシャルライセンスプロダクトの証となるロゴ入りプレートが装備されている。

価格は税込み4万9500円で、別途特別送料2000円がかかる。予約受注期間は2026年5月15日から7月31日まで。発送は2027年2月以降に順次行われる予定となっている。

《ヤマブキデザイン》

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