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「カフェカブパーティー2026」関西・北海道・九州の3会場で開催決定

2025年のカフェカブパーティin関西会場の様子
  • 2025年のカフェカブパーティin関西会場の様子
  • ホンダ テクニカル カレッジ関西校メンバー

ホンダの人気バイク『スーパーカブ』のユーザーとファンが集うイベント「カフェカブパーティー」の2026年開催計画が発表された。

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関西・北海道・九州の3会場で順次開催される予定で、スーパーカブシリーズをはじめとするホンダ製カブタイプエンジン搭載車両が参加対象となる。

6月14日に「第21回カフェカブパーティーin関西」が兵庫県神戸市の六甲アイランドで開催。7月19日に「第7回カフェカブパーティーin北海道」が北海道洞爺湖町の有珠山噴火記念公園で開催。そして、10月4日に「第17回カフェカブパーティーin九州」が熊本県大津町のHSR九州バリアブルコース＆サーキットコースで開催される。

2026年のテーマは「ホンダ学園の挑戦 レストアカブで全国周遊」。

ゲストにはホンダ テクニカル カレッジのCubチャレンジメンバーが登場し、ホンダ学園50周年を記念して取り組んだ「スーパーカブC100」のレストアにまつわる苦労話や、2026年4月下旬からスタートした各地周遊でのエピソードを語る予定だ。

ホンダ テクニカル カレッジ関西校メンバーホンダ テクニカル カレッジ関西校メンバー

参加者にはフリードリンクの提供、人気投票コンテストとジャンケン大会への参加権、参加記念特製Tシャツのプレゼントが用意されている。また九州会場ではサーキットコースをパレードランで楽しめる特典もある。

「カフェカブパーティー」の参加費は有料で、基本的に事前エントリー制。各会場によって異なり、詳細は公式ホームページで確認できる。

事前募集は各開催日の約1か月前に公式ホームページで開始される。なお、関西会場（6月14日開催）の募集期間は5月3日から5月31日までとなっているので、気になるファンは早めのチェックをおすすめする。

主催はカフェカブ運営事務局（埼玉県新座市 カブ工房内）。

《レスポンス編集部》

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