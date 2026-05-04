日産の軽EV『サクラ』マイナーチェンジ、上質デザイン刷新と使い勝手向上［詳細画像］

日産自動車はフル電動軽自動車の日産『サクラ』をマイナーチェンジし、4月16日より全国の日産販売会社で注文受付を開始した。発売は夏を予定している。

【画像全40枚】

軽EVのサクラは、小回りの利く軽自動車の特性に加え、100％モーター駆動による静かでなめらかな走行性能、上質な内外装デザインが評価されている。2022年の発売以来、国内の暦年電気自動車販売台数で4年連続No.1を獲得している。

今回の改良では、エクステリアデザインの刷新と使い勝手の向上を中心に商品力を高めた。

エクステリアでは、「G」、「X」グレードにボディ同色のカラードグリルを採用し、カッパー色を配した新デザインのフロントバンパーと組み合わせることで、上質で華やかな印象とした。15インチアルミホイールは、水引をモチーフとしたデザインを継承しつつ、より大きくダイナミックな意匠に変更している。ボディカラーは、新色「水面乃桜 - ミナモノサクラ -」とスターリングシルバーの2トーンを含む全10種類を設定した。

日産サクラ改良新型：Sグレード

機能面では、充電ポートリッドや充電コネクタにロック機構を追加し、いたずら防止性能を向上させた。さらに、100V AC電源（1500W）をラゲッジルームとインストルメントパネルの2か所に設定し、家電の使用に加え、災害時や企業のBCP対策として給電用途にも対応する。

利便性向上として、接近時アンロック機能や降車時オートロック機能、後席リマインダーを採用したほか、助手席側カップホルダーの追加、エアコンの風向性能改善、ドライブモードスイッチの配置見直しなどを実施した。

日産サクラ改良新型：Gグレード

装備面では、Xグレードにインテリジェント アラウンドビューモニターや前席ヒーター付シート、ステアリングヒーターを標準装備とした。「S」グレードはバックビューモニターなど日常使用に必要な装備を備えつつ、価格を抑えた設定とした。

価格面では、全グレードが2025年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」58万円の対象となる。補助金適用時の実質購入価格は約187万円（消費税込み）からとなり、軽自動車ユーザーにも選びやすい水準とした。