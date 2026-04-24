ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産の軽EV『サクラ』、出してみたら違った…今週のビジネス記事ランキング

日産サクラ改良新型
  • 日産サクラ改良新型
  • 日産サクラ改良新型
  • 日産サクラ改良新型
  • ポルシェ718ボクスター
  • ポルシェ718ボクスター
  • アウディ Q6 e-tron
  • アウディ Q6スポーツバック e-tron
  • アウディ Q6スポーツバック e-tron

4月16～22日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、日産自動車が『サクラ』をマイナーチェンジするにあたって、軽EVのユーザーやマーケットについて解説した記事でした。いろいろ事前の目論見とは違っていたようです。


1位） 「フル電動軽自動車は普通の軽自動車になった」担当者談…日産『サクラ』改良新型まで：216 Pt.

日産自動車のフル電動軽自動車、『サクラ』のユーザーは、普通のガソリン仕様軽自動車のユーザーにかなり近い性格を持っている。日産が思っていたようなユーザー像と違う部分が多かった……。2022年の発売からこれまでの“学び”、“気付き”とは？
日産自動車は軽自動車のEV、サクラをマイナーチェンジ





2位） ポルシェ世界販売15％減、ボクスターとケイマンの生産終了などが影響…2026年第1四半期：160 Pt.

ポルシェは2026年1～3月（第1四半期）の世界納車台数を6万0991台と発表した。前年同期は7万1470台で、15%の減少となる。
減少の理由は？





3位） 「アウディ ドライブ セレクト アシスタント」、5モデルに搭載：48 Pt.

フォルクスワーゲングループのソフトウェア開発子会社カリアド（CARIAD）は、道路の種類や走行状況に応じて最適な走行モードを自動的に選択する新技術を開発したと発表した。
走行状況に応じて自動でモードを切り替え





4位） EVモーターズ・ジャパンが民事再生申立て、負債総額約57億円：44 Pt.

EVバスの製造・販売を手がけるEVモーターズ・ジャパン（北九州市）は、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、即日受理されたと発表した。
リコール・契約解除が経営直撃





5位） 日産株価が反発…EV向けレアアースの9割削減を実現と報じられる：32 Pt.

20日の日経平均株価は前週末比348円99銭高の5万8824円89銭と反発。先週末比で原油価格が下落した中、自律反発を期待した買いが先行。一時600円超高まで買われたが、その後は短期的な過熱感への警戒感から伸び悩む展開となった。
レアアースはEVのモーターに使用され、中国依存度が高い


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 サクラ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

軽自動車

日産自動車

有料会員記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES