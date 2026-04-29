ヤマハ『XSR900GP』とゲーム『ゼンレスゾーンゼロ』がコラボ！ オフイベントで「実車」公開予定

ヤマハ発動機のネオレトロスポーツバイク『XSR900GP』と、ホヨバースが開発・運営するゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ（以下『ゼンゼロ』）』のコラボレーションが決定した。

【画像】『ゼンレスゾーンゼロ』とコラボするヤマハ『XSR900GP』

きっかけは、ホヨバースがヤマハのモーターサイクルと『ゼンゼロ』の人気キャラクター「ビリー・キッド」との親和性を感じたことだという。

コラボレーションは、「ビリー・キッド」のS級形態「スターライト・ビリー」の期間限定ガチャ登場を記念して実施される。スローガンは「Ride Like a Hero」。

1980年代のレーシングバイクをリスペクトしたスタイリングに最新機能を備える「XSR900GP」をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインを展開。リアルとバーチャルの垣根を越えたエキサイティングなスタイルを表現するとしている。

今回のコラボレーションでは、まず、両社協業によるキービジュアル「スターライト・ビリー×XSR900GP」が公開された。

次に、今後予定されているオフラインイベントにて、キービジュアルを使ったコラボグッズの無料配布（数量限定）と、コラボレーションモデル（実車）の展示が行われる予定だ。イベントの詳細やグッズ・デザインの内容は、確定次第アナウンスされる。

なお、今回のコラボレーションではゲーム内でのコラボは行われないので注意。