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「鈴鹿8耐」応援の熱中症対策に、スズキアスリートクラブとのコラボボトル＆特性ドリンクを限定発売

チームスズキ×スズキアスリートクラブ鈴鹿8耐コラボボトル
  • チームスズキ×スズキアスリートクラブ鈴鹿8耐コラボボトル
  • チームスズキ×スズキアスリートクラブ鈴鹿8耐コラボボトル
  • チームスズキ×スズキアスリートクラブ鈴鹿8耐コラボボトル
  • スズキアスリートクラブがおすすめする「エキストラハイポトニックドリンク CCD」
  • スズキアスリートクラブがおすすめする「燃え燃え」
  • スズキアスリートクラブがおすすめする「プレシジョン 電解質パウダー PH500」
  • 一般種目 新井 涼平 コーチ
  • 男子マラソン 大石 巧 選手

スズキは、7月3日から始まる「2026 FIM世界耐久選手権 “コカ・コーラ” 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」（鈴鹿8耐）に合わせ、世界で活躍するスズキの陸上部「スズキアスリートクラブ」とコラボレーションしたコラボボトルを数量限定で発売する。

【画像】スズキアスリートクラブコラボボトル

「チームスズキ×スズキアスリートクラブ鈴鹿8耐コラボボトル」は、スズキアスリートクラブが監修し、熱中症対策等のコンディショニングに特化した「ドリンク粉末」をセットにしたこの企画だけの限定ボトル。鈴鹿8耐の観戦に役立つのはもちろん、日常使いやランニングなどのスポーツシーン等、熱中症対策に活躍してくれそうだ。

Nalgene Outdoor製のボトル（ナルゲンボトル）はブルー、イエローの2色。サイズは直径93mm×高さ215mmで、容量は1.0リットル（満水容量1.1リットル）。スズキアスリートクラブがおすすめする3種類の特選ドリンク粉末、トータルヘルスコンサルティング「プレシジョン 電解質パウダー PH500」、アルプロン「燃え燃え」、グリコパワープロダクション「エキストラハイポトニックドリンク CCD」が同梱。

税込価格は3080円。

スズキアスリートクラブがおすすめする「プレシジョン 電解質パウダー PH500」スズキアスリートクラブがおすすめする「プレシジョン 電解質パウダー PH500」スズキアスリートクラブがおすすめする「エキストラハイポトニックドリンク CCD」スズキアスリートクラブがおすすめする「エキストラハイポトニックドリンク CCD」
スズキアスリートクラブがおすすめする「燃え燃え」スズキアスリートクラブがおすすめする「燃え燃え」

スズキのオンライン用品サイト「S-MALL（エスモール）」で6月15日までの期間、先行販売をおこなう。

また、鈴鹿8耐では、GPスクエア内のスズキPRブースでレース期間中の7月3日～5日の間販売される。いずれも数量限定となるため、限定数に達し次第販売終了となる。

スズキの特設サイトでは、スズキアスリートクラブに所属する選手たちから鈴鹿8耐参戦への応援メッセージや、3つの補給ドリンクのオススメポイントなどが紹介されている。

スズキは鈴鹿8耐に「チームスズキCNチャレンジ」として3年目の参戦をおこなう。環境負荷の低いサステナブルアイテムを全面に使ったマシン「チームスズキ CN チャレンジ GSX-R1000R」で優勝をめざす。5月には3人目のライダーとして全日本ロードレース「JSB1000」のトップライダーである水野涼選手を起用することを発表。昨年からチームを牽引してきた津田拓也選手、エティエンヌ・マッソン選手とともに、リベンジをめざす。

《レスポンス編集部》

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