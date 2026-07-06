ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

「鈴鹿8耐」スズキ、サステナブルアイテムの可能性広げる7位完走　

「鈴鹿8耐2026」7位完走を果たしたチームスズキCNチャレンジ
  • 「鈴鹿8耐2026」7位完走を果たしたチームスズキCNチャレンジ
  • 7位完走を果たした#0 Team SUZUKI CN CHALLENGE。写真は水野涼選手
  • チームスズキCNチャレンジ
  • チームスズキCNチャレンジ プロジェクトリーダーの佐原伸一氏（左）と津田拓也選手（右）
  • チームスズキCNチャレンジ 水野涼選手
  • チームスズキCNチャレンジ エティエンヌ・マッソン選手

7月3日から5日に三重県鈴鹿サーキットで開催された「2026 FIM※世界耐久選手権"コカコーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会」において、「チームスズキCNチャレンジ」が7位で完走した。

【画像全6枚】

「チームスズキCNチャレンジ」は、社内公募で選ばれたスズキの社員で構成されるチーム。ライダーにはチームでの実績のある津田拓也選手、エティエンヌ・マッソン選手に加え、全日本ロードレース「JSB1000」のトップライダー水野涼選手を起用。環境負荷低減のさらなる推進と走行性能の向上を高いレベルで両立することを目指し、サステナブルアイテムの適用範囲を拡大しながらレースに挑んだ。

決勝レースの予選順位13番手からスタートした「チームスズキCNチャレンジ」は、雨量が変わる不安定な天候で3度のセーフティーカーが入る過酷な状況にもかかわらず、3人のライダーが粘り強い走りを続けた。一時は水野選手がベストラップを更新するなどの活躍を見せ、チームベストを超える7番手でチェッカーフラッグを受けて完走。サステナブルアイテムの可能性を広げた。

7位完走を果たした#0 Team SUZUKI CN CHALLENGE。写真は水野涼選手7位完走を果たした#0 Team SUZUKI CN CHALLENGE。写真は水野涼選手

スズキは、今回の完走で得た知見や経験を、チームスズキとして将来の製品開発への技術フィードバックにつなげていくという。

石井直己副社長は、「当社の二輪レース活動に対し、熱いご声援を頂きましたスズキファンの皆様、また、多方面からご支援・ご協力頂きましたお取引先の皆様、スズキ社員の皆様に深く感謝申し上げます。今回のレースで極限までチャレンジすることの大切さを、チームスズキCNチャレンジの活動を通じて改めて教えられました。今後もこの活動を通じて環境性能技術を磨き上げ、チームスズキで社会とお客様の期待に応えることを目指してまいります」と語っている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

チームスズキCNチャレンジ

スズキ モーターサイクル

鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）

スズキ

鈴鹿サーキット

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews