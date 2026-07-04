「毎年1秒速くなる」スズキが鈴鹿8耐で挑む“カーボンニュートラルの勝利”

7月3日から5日まで、鈴鹿サーキットで開催される夏の風物詩「2026 FIM世界耐久選手権『コカ・コーラ』鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（鈴鹿8耐2026）」。環境負荷の低い燃料やタイヤなどを全面に使用したマシンで「チームスズキCNチャレンジ」として3年目の挑戦をおこなうスズキは、「当然ねらうのは表彰台」と意気込む。

【画像】鈴鹿8耐2026に参戦するチームスズキCNチャレンジ

2024年から鈴鹿8耐に参戦しているスズキは、初年度から8位入賞と健闘した。2年目となった2025年は転倒トラブルがあり33位の結果に。それでもトップ集団に引けを取らないタイムを計測しており、今年への期待が高まっている。

今年のマシンは発売が発表されたばかりの新型『GSX-R1000R』をベースにした2026年仕様の「2026チームスズキCNチャレンジGSX-R1000R」で、サステナブルアイテムの性能や採用率をアップさせ、モータースポーツをよりクリーンに、さらに“勝利する”ことができるマシンに仕上げた。

正式発売が発表されたばかりの新型スズキ『GSX-R1000R』。レース車のベースになっている

燃料は昨年に引き続き、100％サステナブル燃料としたほか、タイヤは再生可能資源の採用比率と性能を向上。外観上の特徴にもなっている亜麻由来のカウルはシートカウルにも採用を拡大。さらに燃料タンクカバーに「エコ不織布カーボン」を初採用した。マフラーは再生チタンを採用した環境配慮型チタンをテールパイプすべてに採用。車体、エンジンそのものも性能向上を果たしている。

2025年は、サステナブルアイテムを活用したレース活動で、通常の材料での活動と比べてCO2を約18％低減、重量で約2トンの削減になったという。レースの成績だけでなく、こうした数字を追うことで次世代の車両開発、モータースポーツの持続可能性につなげるねらいだ。

さらに今年は、昨年に引き続き津田拓也選手、エティエンヌ・マッソン選手に加えて、全日本ロードレース「JSB1000」のトップライダー水野涼選手を起用。スズキに乗るのは初めてだが、鈴鹿8耐のほか海外レースの経験もあるだけでなく、今年の全日本では開幕戦から3連勝を果たしており、活躍が期待されている。

◆毎年1秒速くなるチームスズキCNチャレンジ

チームスズキCNチャレンジ プロジェクトリーダーの佐原伸一氏（中央）

5日の決勝を控えた4日、チームスズキCNチャレンジはファンに向けたトークショーを開催。3日におこなわれた公式予選の手応えを踏まえ、本戦への意気込みを語った。

プロジェクトリーダーの佐原伸一氏は、「年々大きく進化していると感じている。環境負荷低減を大事にしている中で、色々な新しいものに挑戦している。同じように見えるタイヤも年々進化していて、走るたびに速くなっていると思っている。あまり順位のことを始まる前に言うのは好きじゃないが、やはり皆んな頂点を目指して準備して、どうやったら勝てるかということを突き詰めている。なので、誰よりも速く、当然ねらうのは表彰台だ」と話す。

サステナブルアイテムを採用しながら、その性能をフルに発揮するのは難しく、チームにとってはハンデでもある。しかし佐原氏は、「あまりそれを言い訳にしたくはないが、普通のものとは違う特性であることは事実。使い方を工夫したり、ライダーは乗り方を工夫したりといったことでカバーしながら、その性能を100％出そうと思っている。ちょっとおこがましい言い方をすると、モータースポーツやオートバイの未来を背負って頑張っているつもり」だとプロジェクトへの思いを語った。

チームスズキCNチャレンジ 津田拓也選手

ライダーとしては2年目の参戦だが、マシン開発には初年度から関わっていたという津田選手は、その進化を目の当たりにしてきた一人だ。

「タイムで言うと、1年目はベストでも2分7秒台。昨年は6秒台に入って、今年は5秒台（2分5秒924）に入ることができた。すごい進歩だと思っている。惜しくもトップ10は逃した（総合13位）が、外から見れば“本当にカーボンニュートラル使っているの？”と思っちゃうくらい、他と遜色ないレベルに映っていると思う。そのレベルまで来たということは、チャレンジが成功に近づきつつあるのかなと思う」（津田選手）

◆雨のレースで強さを発揮するか

「鈴鹿8耐2026」ナイトセッションの様子（7月3日）

4日の午後から鈴鹿では雨が降り出し、予定されていた「トップ10トライアル」は中止となった。決勝となる5日も鈴鹿の天気は雨予報。降雨量によっては走行中止となる可能性も囁かれているが、雨のレース開催となった場合、強さを発揮しそうなのが「いいレースにできるんじゃないかなという手応えを感じている」という水野選手だ。

「昨年、全日本の鈴鹿でも最終2レースは雨で優勝できたし、全日本の初優勝も雨だったので、結構得意としているところはある。スズキ車を雨で乗ったことがなかったが、一昨日の午後雨になって、そこでしっかり乗ることができた。いい走りができるんじゃないかと思っている」（水野選手）

また、普段はヨシムラSERT Motulチームで世界耐久レースを戦うマッソン選手も雨のレースに自信を見せ、「雨はルマンではかなりいいコンディションとされているので、自分でもかなり得意としている。それがこのレースでも活かせるように頑張りたい」と前向きだ。

チームスズキCNチャレンジ 水野涼選手

チームスズキCNチャレンジ エティエンヌ・マッソン選手

佐原氏は、「雨になるとどこのチームも予定している作戦を変更しなきゃいけなかったりする。そういう時こそチーム力が発揮されると思う。我々のチームは会社の中で公募された経験のない人も含みながらも、経験者もたくさんいる。そのチーム力を見せるいいチャンスかなと思っている。今一番の強みとしては、この3人のライダーみんなドライでも雨の中でも同じようなラップタイムでいいペースで走ることができているので、そこはチームとして本当に助かっている。どんな作戦でもいけると思う」とチーム、ライダーの活躍に期待を込める。

ウエットコンディション（路面が雨で濡れた状態）のレースになるとレインタイヤを装着することになるが、ブリヂストンが開発するサステナブルタイヤはドライ用のみ。つまり、通常のレース用レインタイヤで戦うことになる。全面にサステナブルアイテムを採用しカーボンニュートラルなレースをおこなう「CNチャレンジ」の本懐とは異なってしまうが、他チームとイコールコンディションで戦うことができるチャンスでもある。また、車体やエンジン、燃料など、タイヤ以外の性能や信頼性がより浮き彫りになりそうだ。

鈴木俊宏社長は6月末、「（レースで）勝ちに行くというのは大切かもしれないが、カーボンニュートラルに勝つ、ということにチャレンジしてほしい」と願い、チームを鈴鹿へ送り出した。3年目の挑戦、そしてその先にあるスズキのカーボンニュートラルへの勝利の行末に要注目だ。

「この自分たちの走りが、バイクの未来や、スズキのこれからに繋がっていけたらいいなと思って、明日の決勝も頑張りたいと思っています」（水野選手）

スズキファンとの記念撮影をおこなうS-PULSE DREAM RACING SUZUKI、チームスズキCNチャレンジ、Yoshimura SERT Motul