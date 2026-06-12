三菱、首都圏で24年ぶりの新店舗オープンへ…「販売のみ」特化で“都市型ディーラー”の形を提案

三菱自動車は6月13日、首都圏では約24年ぶりとなる新店舗「関内店」を神奈川県横浜市中区にオープンする。同社として初めての整備工場を持たない販売専門のショールームで、多様化する自動車ユーザーのニーズに対応する“都市型ディーラー”の形を提案する。

【画像】首都圏では約24年ぶりとなる三菱自動車の新店舗「関内店」

11日に行われた一部報道向け内覧会で、営業をとりまとめる三菱自動車の五十嵐京矢副社長は、昨今の三菱がもつ強みを活かした商品展開が奏功し国内では5年連続で販売台数および販売シェアを伸ばしていることに触れた上で、「お客様からは、三菱の車を買いたいが近くにお店がない、という声があったのも事実。確かに、都市部においては空白エリアが存在している。これをしっかりと埋めていき、2030年までに（国内販売で）18万台※を目指すということをしっかりやっていく。2030年までにできれば30店舗ほど、首都圏、愛知、大阪などの都市部を中心に出店していきたいと考えている。その流れの中の1号店がこの関内店だ」と、新規出店のねらいを語った。

※2025年度の国内販売台数は12.2万台。

首都圏では約24年ぶりとなる三菱自動車の新店舗「東日本三菱自動車販売 関内店」

三菱は、『アウトランダーPHEV』や『デリカD:5』、『トライトン』など、モータースポーツなどで培ってきた四輪制御技術を活かした高いオフロード性能や、力強い車体デザインを強みとしたブランド戦略を展開。アウトドア志向の定着もあり、従来からの顧客だけでなく新規ユーザーも増えているという。5月に発表された中長期計画では「尖った商品」に注力することを発表したほか、7年ぶりに日本市場に復活する三菱の代表的車種『パジェロ』などで、さらに求心力を高めるねらいだ。「日本を重点市場とする」ことも改めて明言されており、こうした新商品展開、ブランド戦略を支える柱のひとつが“都市型ディーラー”となる。

一方で、これらの商品は従来の三菱車よりも高価格となる。これまでとは異なる富裕層を含めた新規ユーザーに向けて、どのようなアプローチをおこなうのか。

五十嵐副社長は、「大きなポイントとしては2つある」とし、「まずは店構え。都市部あるいは地方部においても店舗のリニューアルをこの数年積極的に進めている。ここからさらにもう一段やらなければいけないのがスタッフの教育も含めた接遇の質。販売会社さんと連携をしながら、まだまだ取り組んでいかないといけないし、これについては終わりがないと思っている。量の面と質の面でしっかり揃えていきたい」と話す。また、「単にパジェロということではなく、三菱自動車が目指す世界観、尖った商品に対して、商品知識あるいは接遇の能力も含めて、三菱ブランドをしっかりお客様に伝えられる資格制度のようなものを考えていきたい」と展望を語った。

東日本三菱自動車販売の大平容禄社長

こうした三菱自動車の取り組みを、販売会社も歓迎している。関内店を運営するのは、1都8県で90店舗を構える東日本三菱自動車販売。同社の大平容禄社長は、「やはり最近、三菱自動車のブランド力がどんどん上がってきていて、新規のご来店のお客様が非常に増えているという状況。競合ブランドとは一線を画しており、指名買いも多い」と喜びを語った上で、「このエリアは可処分所得の高いお客様、富裕層がたくさんおられ、外車のシェアも高い。三菱自動車は今、他ブランドから（ユーザーを）取れる車を展開しており、さらに年内にはパジェロも出る。これはかなり集客が見込めるだろう、新規のお客様が取れるだろうという期待を込めて今回出店した」と新店舗に期待をこめる。

新店舗「関内店」は、横浜中華街や横浜スタジアムに程近い立地で、JR関内駅や、地下鉄伊勢佐木長者町からも徒歩圏内。延面積は110.22坪で展示可能な車両の台数は2台と、小規模な店構えだ。整備工場は持たず販売のみをおこなう店舗で、店舗スタッフも4名のみ。アフターサービスは近隣の店舗や、ユーザー最寄りの店舗を案内する販売特化型店舗となる。都市部におけるライフスタイルの変化や、モビリティの利用に対する意識の変化などを踏まえ、新たな顧客接点の創出をめざす実験的な意味合いもあるという。

整備工場を持たない「販売特化型」のショールーム

大平社長は、「お店が持っているお客様ゼロの状態からのスタート。すべてが新規のお客様というのが既存店舗と全く違う点」とした上で、「昔は1人の営業スタッフが1台車を買ったら次の代替まで、ずっとサポートしていくという形が強かったが、今は少し変わってきているのかなと思う。（販売特化型が）上手くいくかどうかは、これからだと思っている。そのトライアルをしていく。この店舗が上手くいった暁には、どんどんやっていきたいと考えている」と語った。

今回の新規出店で、全国の三菱の新車販売店は519店舗となる。全国で見ても2024年にオープンした兵庫三菱自動車販売の「神戸空港店」以来2年ぶり。“パジェロフィーバー”に向けた土台づくりは着々と進んでいる。

●東日本三菱自動車販売 関内店

神奈川県横浜市中区長者町1-4-14 ベイサイドヒルズ関内 1F

営業開始日：2026年6月13日（土）

営業時間：10時00分～18時00分

定休日：火・水曜日※祝日や長期連休に伴い、火・水曜日を営業日とする場合あり