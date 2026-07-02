ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱『パジェロ』新型のデザインはこうなる！ 公式発表は2026年秋予定

三菱 パジェロ 次期型の予想CG
  • 三菱 パジェロ 次期型の予想CG
  • 三菱 パジェロ 次期型の予想CG
  • 三菱 パジェロ 次期型の予想CG
  • 三菱 パジェロ 新型を予告する画像
  • 三菱 パジェロ 新型の「マルチメーター」

三菱自動車は、2026年秋に新型クロスカントリーSUV『パジェロ』を世界初公開すると発表し、ティザーイメージを公開した。今回は、その画像と現時点で判明している情報をもとに、市販モデルの最終デザインをCGで予想した。

【画像】三菱 パジェロ 新型の予想CG

パジェロは1982年に初代が登場した三菱を代表する本格SUVだ。2019年に国内生産を終了して以来、日本市場では約7年ぶりの復活となる見込みである。世界累計販売台数は325万台を超え、三菱ブランドを象徴するモデルとして高い知名度を誇る。

三菱 パジェロ 新型を予告する画像三菱 パジェロ 新型を予告する画像

今回制作したCGは、公開されたティザーイメージに加え、最新のデザイン言語や開発動向を反映して制作した予想CGだ。

フロントは横基調のグリルを中心に構成し、縦型LEDデイタイムランニングライトを配置すると予想した。左右を結ぶライトバーと独立したスリーダイヤエンブレムを組み合わせ、近年の三菱車に共通する先進的な表情を表現している。デザイン面では、新型SUV『デスティネーター』の要素が取り入れられる可能性もある。

リアはフロントとの統一感を重視し、縦型LEDテールランプと横一文字のイルミネーションを採用すると予想した。従来の力強いイメージを継承しながら、最新世代らしい洗練されたスタイリングへ進化するとみられる。

三菱 パジェロ 次期型の予想CG三菱 パジェロ 次期型の予想CG

プラットフォームには、新型『トライトン』と共通のラダーフレームを採用するとみられる。本格的な悪路走破性を維持しながら、オンロードでの快適性や操縦安定性も向上することが期待される。

パワートレインは、最高出力204ps、最大トルク470Nmを発生する2.4L直列4気筒ターボディーゼルエンジンを主力とする可能性が高い。

いっぽうで最大の注目はPHEVモデルだ。『アウトランダーPHEV』で培われた技術をベースに、2.4L MIVECエンジンとデュアルモーターを組み合わせたシステムの採用が有力視されている。システム最高出力は300～320ps、最大トルクは700Nm前後、EV走行距離は約100kmに達する可能性もある。

装備面では、最新の運転支援システムや上質なインテリアを採用し、三菱SUVのフラッグシップにふさわしい商品性を備えるだろう。

三菱 パジェロ 次期型の予想CG三菱 パジェロ 次期型の予想CG

日本市場での最大のライバルは、トヨタ『ランドクルーザー250』かもしれない。価格は550万～700万円台後半と予想され、これはランドクルーザー250と競合する価格帯だ。

現時点でランドクルーザーシリーズにPHEVは設定されておらず、新型パジェロが電動パワートレインを採用すれば、大きな差別化要素となる可能性がある。さらに将来的には、高性能な「ラリーアート」仕様の追加も期待されている。

約7年ぶりの復活となる新型パジェロは、トライトン譲りの本格性能とアウトランダーPHEVの電動化技術を融合した三菱SUVのフラッグシップとなる可能性が高い。正式発表でどのような仕様が明らかになるのか注目される。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 パジェロ

新型車スクープ

SUV・クロスオーバー

三菱自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews