三菱『パジェロ』新型のデザインはこうなる！ 公式発表は2026年秋予定

三菱自動車は、2026年秋に新型クロスカントリーSUV『パジェロ』を世界初公開すると発表し、ティザーイメージを公開した。今回は、その画像と現時点で判明している情報をもとに、市販モデルの最終デザインをCGで予想した。

【画像】三菱 パジェロ 新型の予想CG

パジェロは1982年に初代が登場した三菱を代表する本格SUVだ。2019年に国内生産を終了して以来、日本市場では約7年ぶりの復活となる見込みである。世界累計販売台数は325万台を超え、三菱ブランドを象徴するモデルとして高い知名度を誇る。

三菱 パジェロ 新型を予告する画像

今回制作したCGは、公開されたティザーイメージに加え、最新のデザイン言語や開発動向を反映して制作した予想CGだ。

フロントは横基調のグリルを中心に構成し、縦型LEDデイタイムランニングライトを配置すると予想した。左右を結ぶライトバーと独立したスリーダイヤエンブレムを組み合わせ、近年の三菱車に共通する先進的な表情を表現している。デザイン面では、新型SUV『デスティネーター』の要素が取り入れられる可能性もある。

リアはフロントとの統一感を重視し、縦型LEDテールランプと横一文字のイルミネーションを採用すると予想した。従来の力強いイメージを継承しながら、最新世代らしい洗練されたスタイリングへ進化するとみられる。

三菱 パジェロ 次期型の予想CG

プラットフォームには、新型『トライトン』と共通のラダーフレームを採用するとみられる。本格的な悪路走破性を維持しながら、オンロードでの快適性や操縦安定性も向上することが期待される。

パワートレインは、最高出力204ps、最大トルク470Nmを発生する2.4L直列4気筒ターボディーゼルエンジンを主力とする可能性が高い。

いっぽうで最大の注目はPHEVモデルだ。『アウトランダーPHEV』で培われた技術をベースに、2.4L MIVECエンジンとデュアルモーターを組み合わせたシステムの採用が有力視されている。システム最高出力は300～320ps、最大トルクは700Nm前後、EV走行距離は約100kmに達する可能性もある。

装備面では、最新の運転支援システムや上質なインテリアを採用し、三菱SUVのフラッグシップにふさわしい商品性を備えるだろう。

三菱 パジェロ 次期型の予想CG

日本市場での最大のライバルは、トヨタ『ランドクルーザー250』かもしれない。価格は550万～700万円台後半と予想され、これはランドクルーザー250と競合する価格帯だ。

現時点でランドクルーザーシリーズにPHEVは設定されておらず、新型パジェロが電動パワートレインを採用すれば、大きな差別化要素となる可能性がある。さらに将来的には、高性能な「ラリーアート」仕様の追加も期待されている。

約7年ぶりの復活となる新型パジェロは、トライトン譲りの本格性能とアウトランダーPHEVの電動化技術を融合した三菱SUVのフラッグシップとなる可能性が高い。正式発表でどのような仕様が明らかになるのか注目される。