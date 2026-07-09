三菱自動車『パジェロ』復活を機に「オフロード」の専門店開業へ［新聞ウォッチ］

経営再建などの戦略としてお馴染みの「選択と集中」という手法が自動車の販売方法にも取り入れられつつあるようだ。三菱自動車が、2027年にも「オフロード車に特化した専門店を開く」と、きょうの日経が報じている。

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それによると、2026年内にも生産を終了していた多目的スポーツ車（SUV）『パジェロ』を7年ぶりに復活させるのを機に、販売店の出店戦略も見直して手薄だった都市部の顧客を開拓。現在全国に展開している店舗とは別に、新たにオフロード車種に特化した専門店を開き、パジェロシリーズや『デリカD:5』などを展示して「四駆技術など三菱自の強みを体感できるようにする」としている。

まず首都圏を候補に旗艦店を開き、他の地域にも順次広げて、車種を絞った小型店舗を2030年度までに30店舗開く計画という。また、専門店では車に装着する荷台やバンパー装飾などのカスタム部品も販売。アウトドアに詳しい店員が消費者の好みに合わせて部品をセットで提案することで利益率を高めるという。

パジェロといえば、中村裕一社長時代の1990年代には軽サイズのRV『パジェロミニ』を含めて相次いでヒットを飛ばして「（当時2位の）日産のテールランプが見えてきた」などと言い切るほど、拡大成長路線の “火付け役”でもあった。

その「夢よもう一度」とばかりに、記事では「国内で再びアウトドア人気が高まるなか、新型パジェロをはじめとするオフロード車種で巻き返せるか。三菱自の復活を左右する試金石となる」とも伝えている。

2026年7月9日付

●倒産、上半期5000件超、12年ぶり物価高、人手不足響く（読売・2面）

●解説、欧州製優遇の法案準備、EU保護主義化日本懸念、車や鉄鋼中国攻勢に対抗 （読売・6面）

●空気不要のタイヤ行動走行、ブリヂストン、山間部でもパンク無縁 （読売・8面）

●米国なき防衛模索する欧州、フランス・軍事大手とルノー攻撃ドローン量産（朝日・2面）

●足立でバイク窃盗急増昨年160件（朝日・19面）

●75歳以上実車試験議論、免許更新、有識者初会合来月報告 （産経・20面）

●原油下落でもガソリン高止まり、脱中東コスト、価格に上乗せ（東京・3面）

●エコドライブのコツ、周囲の燃費も考慮、要は安全運転（東京・9面）

●交通支払い転換期に、バスで「手ぶら決済」JCB・りそな （日経・1面）

●自動運転振興・中国モメンタ、1000億円投資、香港上場、トヨタなど出資、量産車にAI支援供給 （日経・10面）

●ボルボ、新型EV2車種発売 （日経・13面）

●三菱自がオフロード専門店、復活「パジェロ」など投入、27年にも開業、高価格で国内再成長（日経・14面）

●テスラ、ロボタクシー1年、台数少なく配車難、停止判断に未熟さ （日経・15面）

●車の利益、テスラ4割減、1台当たり、主要全社悪化25年度 （日経・16面）

●ガソリン店頭169.9円、前週比0.1円高、2週ぶり上昇（日経・19面）

●三苫選手が事故、自転車女性けが、赤信号で進入か（日経・35面）