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「今年は本格SUV熱い」年内復活の三菱『パジェロ』、デザイン予想が加熱！ SNSで注目に

三菱 パジェロ 次期型の予想CG
  • 三菱 パジェロ 次期型の予想CG
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  • 三菱 パジェロ 新型を予告する画像
  • 三菱 パジェロ 新型の「マルチメーター」
  • 三菱 デスティネーター（参考画像）
  • 三菱 デスティネーター（参考画像）
  • 三菱 デスティネーター（参考画像）

三菱自動車が2026年秋に世界初公開する新型『パジェロ』。そのデザインについてもさまざまな予想が飛び交っており、期待は加熱する一方だ。SNSでは「今年は本格SUV熱いんよな」「楽しみ」など、多くのコメントが寄せられている。

【画像】三菱 パジェロ 予想CGと「デスティネーター」

パジェロは1982年に初代が登場した三菱を代表する本格SUVで、2019年の国内生産終了以来、日本市場では約7年ぶりの復活となる。世界累計販売台数は325万台を超え、ブランドを象徴するモデルとして高い知名度を誇る。

デザインを含め、スペックの詳細などは未発表だが、プラットフォームには新型『トライトン』共通のラダーフレームを採用するとみられ、本格的な悪路走破性を維持しながら、オンロードでの快適性や操縦安定性の向上も期待される。

三菱 パジェロ 次期型の予想CG三菱 パジェロ 次期型の予想CG

パワートレインは最高出力204psの2.4リットル直列4気筒ターボディーゼルを主力とする可能性が高い。いっぽうで最大の注目はPHEVモデルだ。『アウトランダーPHEV』の技術をベースに、2.4リットル MIVECエンジンとデュアルモーターを組み合わせたシステムが有力視されている。システム最高出力は300～320ps、最大トルクは700Nm前後、EV走行距離は約100kmに達する可能性もある。また、最新の運転支援システムや上質なインテリアも採用されるだろう。

最大のライバルはトヨタ『ランドクルーザー250』で、予想価格550万～700万円台後半はこれと競合する。ランドクルーザーにPHEVは設定されておらず、電動パワートレインの採用は大きな差別化要素となる。将来的には高性能な「ラリーアート」仕様の追加も期待されている。

スクープ班が作成した予想CGでは、フロントは横基調のグリルを中心に縦型LEDデイタイムランニングライトを配置。左右を結ぶライトバーとスリーダイヤエンブレムを組み合わせ、先進的な表情を表現した。新型SUV『デスティネーター』の要素が入る可能性もある。リアは縦型LEDテールランプと横一文字のイルミネーションを採用し、従来の力強いイメージを継承しつつ洗練されたスタイリングへ進化するとみられる。

三菱 パジェロ 次期型の予想CG三菱 パジェロ 次期型の予想CG

こうした情報にX（旧Twitter）では、「熱すぎるかも」「楽しみ」「今年は本格SUV熱いんよな」「トライトンをSUVにした感じ」「新パジェロええやん」「僕に新型パジェロ買ってください」「新型パジェロのデザインいいよね」など、期待の声が高まっている。

また、「いくらするんだろう？」「なんぼするの？」など、値段を気にする声も多い。

新型パジェロはトライトン譲りの本格性能とアウトランダーPHEVの電動化技術を融合したフラッグシップとなる可能性が高く、正式発表が注目される。

《鴛海千穂》

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