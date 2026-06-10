ゼンリン、「文具女子博トーキョー2026」に出店…新商品「47P 地図チーズシリーズ」を先行発売

ゼンリンは、6月11日（木）～14日（日）に東京・有明GYM-EXで開催される「文具女子博トーキョー2026」に、地図雑貨ブランド「Map Design GALLERY」のブースを出店すると発表した。

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■新商品「47P 地図チーズシリーズ」を先行発売

今回の目玉は、新商品「47P 地図チーズシリーズ」のステーショナリーの先行発売だ。

「地図・ちず・チーズ」という語感の発想から生まれたこのシリーズは、日本列島や47都道府県のシルエットをチーズのようにデザインした遊び心あふれる内容となっている。

クラシックなチーズパッケージをイメージしたデザインに仕上げており、チーズから顔をのぞかせるねずみのキャラクターが特徴だ。B6リングノートの表紙にはニス加工を施すなど、細部にもこだわっている。

同デザインをモチーフにしたLINEスタンプも、イベント開催に合わせて販売を開始した。なお、Map Design GALLERYの実店舗およびオンラインストアでの一般発売は6月19日（金）を予定している。

■会場限定商品とノベルティも用意

ゼンリンブース（ブース番号：E-13）では、先行発売品のほかに会場限定のステッカーやアクリルチャーム、お得な文具詰め合わせセットも販売する。

さらに、会場限定の詰め合わせ商品1点、もしくは単品2点以上を購入し、公式インスタグラムをフォローした来場者には、「47P 地図チーズシリーズ」デザインのオリジナル缶バッジ（全3種ランダム）をプレゼントする。なくなり次第終了となる。

■イベント概要

「文具女子博トーキョー2026」は日本最大級の文具の祭典で、開催前日の6月10日（水）14時～17時にはメディア向け内覧会も実施される。

会場は有明GYM-EX（東京都江東区有明1丁目10-1）で、ゆりかもめ「有明テニスの森駅」から徒歩5分。入場には事前のチケット購入が必要だ。

開催時間は、6月11日（木）・13日（土）が9時30分～16時30分（最終入場16時00分）、6月12日（金）・14日（日）が9時30分～16時00分（最終入場15時30分）となっている。

なお、文具女子博で発売する商品の一部は、Map Design GALLERYオンラインストアの特設ページからも購入できる。