ポルシェ・カイエン・クーペ・エレクトリック、「ターボ」は1156馬力…予約受注開始

ポルシェジャパンは、『カイエン・クーペ・エレクトリック』『カイエンSクーペ・エレクトリック』『カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリック』の予約受注を全国のポルシェ正規販売店で開始した。価格は1407万円からだ。

【画像】ポルシェ・カイエン・クーペ・エレクトリック

■フライラインを受け継ぐクーペデザイン

カイエン・クーペ・エレクトリック

カイエン・クーペ・エレクトリックは、ポルシェ911の象徴的なルーフライン「フライライン」を受け継いだデザインを採用する。AピラーからリアにかけてのラインはSUVと異なり、フロントウインドウもクーペ専用に設計されている。

スタイルポルシェのエクステリアデザイン責任者トーマス・ストプカは「緩やかに傾斜したルーフラインが、車のワイドなショルダーラインを優雅に覆い、スポーティーな外観を与えている」と述べている。アダプティブリアスポイラーはボディーに調和して溶け込み、リアウインドウは面一に取り付けられ、すっきりとしたモダンな外観を実現している。

ストプカはさらに「精緻に描かれたライン、ワイドなプロポーション、ハイグロスブラックのサイドウインドウストリップが、あらゆるディテールにスポーツ性を漂わせるデザインを形成している。新型カイエン・クーペ・エレクトリックは正真正銘のスポーツカーだ」と語っている。

■cd値0.23、航続距離は最大669km

傾斜したルーフ形状は空気抵抗の低減にも貢献しており、cd値は0.23（SUVは0.25）を達成した。これにより、WLTP複合モードでの航続距離はSUVと比較して最大18km延長され、最大669kmとなる。ポルシェ・アクティブ・エアロダイナミクス・システムには可動式クーリングエアフラップやアダプティブリアスポイラーなどが含まれる。

■スポーティながら高い実用性

カイエン・クーペ・エレクトリック

全長4985mm、全幅1980mm（ミラーを除く）はSUVモデルと同寸だが、車高は1650mmでSUVより24mm低い。ラゲッジコンパートメント容量は534～1347リッター、フロントのラゲッジコンパートメントは90リッターを確保する。リアシートは2または2+1レイアウトを選択でき、2wayの電動調整機能を備える。オフロードパッケージも用意されている。

■3モデルのスペック

発売時のラインアップは3モデルだ。

カイエン・クーペ・エレクトリックは、最高出力300kW（408PS）、オーバーブースト時325kW（442PS）、0-100km/h加速4.8秒、最高速度230km/h。

カイエンSクーペ・エレクトリックは最高出力400kW（544PS）、オーバーブースト時490kW（666PS）、0-100km/h加速3.8秒、最高速度250km/h。

カイエン・ターボ・クーペ・エレクトリックは、最高出力630kW（857PS）、オーバーブースト時850kW（1156PS）、0-100km/h加速2.5秒、最高速度260km/h。

サスペンションはポルシェ・アクティブ・サスペンション・マネジメント（PASM）を備えたアダプティブエアサスペンションを標準装備。Sクーペおよびターボクーペにはポルシェ・アクティブライド・アクティブサスペンションシステムがオプションで設定される。日本仕様の全モデルには最大5度の操舵角を持つリアアクスルステアリングが標準装備となる。

■充実した装備とオプションの軽量スポーツパッケージ

カイエン・クーペ・エレクトリック

インテリアはフルデジタルメーターパネル、センターフローディスプレイ、助手席側ディスプレイ、オプションのARヘッドアップディスプレイを備える。パノラマガラスルーフとスポーツクロノパッケージがSUVより充実した標準装備として加わる。

オプションの軽量スポーツパッケージでは最大17.6kgの軽量化が可能で、軽量カーボンルーフや22インチホイール、高性能タイヤなどが含まれる。