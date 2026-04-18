ハリアーのカーオーディオを刷新、フォーカル『ユートピアM』が描く上質サウンドとは［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション クァンタム　後編

フォーカルのスピーカーサウンドをこよなく愛する菅谷さん。トヨタ『ハリアー』に選んだのは、ハイエンドモデルのユートピアMだ。茨城県のサウンドステーション クァンタムで取り付けを行い、高域の伸びやかさに加えてタイトな低域も備えた、好みのサウンドに仕上がった。

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◆フォーカル好きのオーナーが、さらなる高音質を求めてユートピアMを導入

以前から愛用しているフォーカルのスピーカーをグレードアップ、ハリアーにはユートピアMを投入して好みの音を極めた。

フロントステージはAピラーにツイーター／ミッドレンジ、ドアにミッドバスをアウター取り付けする3ウェイ構成とした。

Aピラーの加工はツイーターとミッドレンジを内包するスタイルでかなり大がかり。しかし形状やフィニッシュはいたってスマートだ。

以前からフォーカルのスピーカーを愛用していた菅谷さん。かつてはK2パワーシリーズを使い、その音に満足していた時期もあった。

「当時はすごく良い音で、これで十分と思えるほどの高音質だと感じていました。またヘリックスのDSPとの組み合わせも気に入っていたんです。しかし同じフォーカルでも、さらに上のグレードだとどんな音がするのか聴きたくなって、今回のハリアーにはユートピアMを導入することにしたんです」

こうして選んだユートピアMのフロント3ウェイ＋サブウーファーによって、サウンドは大きく進化した。オーナーがフォーカルの魅力だと感じていたクリアサウンドはさらに磨かれ、中域の厚みやタイトな低音まで表現されるようになった。想像以上のグレードアップを体感し、高い満足感を得ることになった。

そんなユートピアMには、スピーカーのグレードに見合う質感の高いインストールが施された。Aピラーにはツイーターとミッドレンジをインストールし、リスナーへ向けた角度付けにも徹底的にこだわる。さらに生地を使ったフィニッシュによって、内装の上質なイメージを損なわないデザインに仕上げた。クオリティの高いインストールは、コクピットのアイキャッチとしても存在感を放っている。

◆ドアのアウター化によって、中低域のタイトさと実用性を両立

ドアにはユートピアMのミッドバスである6WMをアウターバッフルでインストール。純正グリルを使った処理とした。

ドア形状に合わせたアウターバッフルはドアの純正機能を損なわないスマートなもの。高音質と使い勝手を両立させる。

ダッシュ上にある純正スピーカーは純正ナビなどのインフォメーション音声のために利用している。

ユートピアMのミッドバスは、ドアにアウターバッフルでインストールされている。純正スピーカー位置を使ってアウターバッフルを製作しているが、ドアポケットなどはそのまま使える構造とするなど、実用性にも配慮した仕様になっているのが見どころだ。

さらにユートピアM専用のグリルを用いてスピーカーを保護しているのも特徴的。デザイン面でも純正トリムとのマッチングは良好で、振動板の保護性能も高く、実用面でも安心して使える仕様となっている。

サウンド面では、とくに中低域がお気に入りだというオーナー。その要因となっているのが、このミッドバスと入念な取り付けスタイルだ。

「低域のタイトさが気に入っているポイントのひとつです。特にミッドバスのスピード感ある中低域が心地いいです。ここもユートピアMの良さだと思っています」

オーディオシステムは、DAP→DSP→アンプ→スピーカーという構成で、純正オーディオとは切り分けた別システムとして構築されている。そのため、純正ナビなどからのインフォメーション音声はオーディオ用スピーカー群ではなく、あえて残してある純正スピーカーから再生される仕組みだ。こうした点にも、実用性をしっかり考えたオーナーのこだわりが表れている。

◆DIRECTORを使いやすく配置するため、純正スタータースイッチを移設

センタークラスター下部にあるエンジンスターター位置にダイレクターをインストール。スターターボタンは移設する。

エンジンスターターボタンはダッシュ右サイドのこの位置に移設。純正イメージのままで違和感のない仕上がりだ。

オーディオプレイヤーにはA&KのKANN ULTRAをチョイス、DSPに選んだヘリックスのDSP ULTRAにクオリティの高い信号を伝送する。

高音質化に加えてインストールデザインにもこだわったオーナーの菅谷さん。ドアやAピラーの作り込みもお気に入りポイントだ。

内装にオーディオ関連の細かな加工が施されているのも、このハリアーの見どころだ。中でも注目したいのが、エンジンスターターボタンの移設である。ハリアーユーザーならわかるように、純正のスターターボタンはセンタークラスター下部右側に備わる。しかし、この位置にはヘリックスのDIRECTORを設置したい。そこでエンジンスタータースイッチをハンドルコラム右側のスペースへ移設している。オーディオの使い勝手とクルマの基本機能を両立させた処理だ。

オーディオプレーヤーにはA&KのKANN ULTRAをチョイス。コクピットまわりにホルダーを設置し、見やすく操作しやすい位置にセットしているのも、普段使いを重視するオーナーならではの仕様だ。収録する楽曲のジャンルも、現在進行形で広がっているという。

「現在のオーディオをインストールしてからは、タイトな低音や重厚感のあるサウンドを楽しむために、メタルやパンク、オルタナティブ系の曲を聴くことも多くなりました」

フォーカルのユートピアMを中心にシステムを組み上げ、好みのサウンドを作り上げた菅谷さんのハリアー。「聴いて楽しく、見ても楽しいオーディオ」を目指し、高音質とインストールデザインを高次元で両立させたのもオーナーのこだわりだ。サウンド面でもデザイン面でも満足感の高い、完成度の高いオーディオインストールとなった。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した後に独立する。以後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連など幅広い分野で執筆を行い、カーオーディオ雑誌の編集長も務めてきた。現在もカーオーディオを中心にライティング活動を続けている。