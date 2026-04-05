「激アツ」「欲しすぎる」トヨタ『GR GT3』がハッピーセットに登場！ SNSでは“大人のファン”が大興奮

トヨタGAZOO Racing（GR）は、マクドナルドの「ハッピーセット」とコラボレーションを4月上旬から実施すると発表。ハッピーセット「トミカ」に、新型レーシングカー『GR GT3』が登場する。SNSでは、「ヤバい」「これは狙うしかない！！」など、大人のファンからの注目が集まっている。

【画像】ハッピーセット「トミカ」に登場する『GR GT3』

4月3日、子どもたちのイマジネーションの世界で走るGR GT3を描いたコラボレーションムービー「DREAM MATCH」を公開。4月10日からは、全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で販売されるハッピーセット「トミカ」に、GR GT3が登場する。期間は4月10日から4月23日までで、「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」など3車種とともに、全4車種のうちランダムで1つが付属する。

4月24日から5月7日はラインナップが切り替わり、新たな4車種と「ひみつのおもちゃ」1車種を含む全5車種からランダムで1つが付く。

GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場

5月8日からは、GR GT3を含むこれまでの全8車種と「ひみつのおもちゃ」1車種の全9車種からランダムで1つが付属する。

また、コラボを記念して「GR GT3ラッピングデザインコンテスト」を開催予定だ。4月10日からGRの公式Xで募集し、GRオリジナルのGR GT3のぬりえに、夢のラッピングを自由にデザインして応募できる。子どもだけでなく大人も参加可能で、審査の上で受賞者には特別な賞品を用意する。応募期間や方法などの詳細は4月10日以降に特設サイトで順次公開される。

GR GT3は、2025年12月にワールドプレミア。FIA GT3規格のレーシングカーで、トヨタの新型スポーツカー『GR GT』をベースにしたモデルとなる。

GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場

X（旧Twitter）では、「これはアツい！」「激アツ」「欲しすぎる」「これは熱いな」「楽しみすぎる！！」「GR GT3が出るまで食い続けないかんやつや」「マックのハッピーセットでGR GT3のトミカだとおぉぉお!?」「ハッピーセットって成人男性でも買っていいのか?」「息子は多分GR GT3欲しいって言うだろうなぁ」など、大盛り上がりを見せている。