ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「激アツ」「欲しすぎる」トヨタ『GR GT3』がハッピーセットに登場！ SNSでは“大人のファン”が大興奮

GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場
  • GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場
  • GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場
  • GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場
  • GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場
  • トヨタGR GT3
  • トヨタ GR GT3
  • トヨタ GR GTとGR GT3
  • トヨタGR GT3（東京オートサロン2026）

トヨタGAZOO Racing（GR）は、マクドナルドの「ハッピーセット」とコラボレーションを4月上旬から実施すると発表。ハッピーセット「トミカ」に、新型レーシングカー『GR GT3』が登場する。SNSでは、「ヤバい」「これは狙うしかない！！」など、大人のファンからの注目が集まっている。

【画像】ハッピーセット「トミカ」に登場する『GR GT3』

4月3日、子どもたちのイマジネーションの世界で走るGR GT3を描いたコラボレーションムービー「DREAM MATCH」を公開。4月10日からは、全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で販売されるハッピーセット「トミカ」に、GR GT3が登場する。期間は4月10日から4月23日までで、「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」など3車種とともに、全4車種のうちランダムで1つが付属する。

4月24日から5月7日はラインナップが切り替わり、新たな4車種と「ひみつのおもちゃ」1車種を含む全5車種からランダムで1つが付く。

GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場

5月8日からは、GR GT3を含むこれまでの全8車種と「ひみつのおもちゃ」1車種の全9車種からランダムで1つが付属する。

また、コラボを記念して「GR GT3ラッピングデザインコンテスト」を開催予定だ。4月10日からGRの公式Xで募集し、GRオリジナルのGR GT3のぬりえに、夢のラッピングを自由にデザインして応募できる。子どもだけでなく大人も参加可能で、審査の上で受賞者には特別な賞品を用意する。応募期間や方法などの詳細は4月10日以降に特設サイトで順次公開される。

GR GT3は、2025年12月にワールドプレミア。FIA GT3規格のレーシングカーで、トヨタの新型スポーツカー『GR GT』をベースにしたモデルとなる。

GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場GR GT3がハッピーセット「トミカ」に登場

X（旧Twitter）では、「これはアツい！」「激アツ」「欲しすぎる」「これは熱いな」「楽しみすぎる！！」「GR GT3が出るまで食い続けないかんやつや」「マックのハッピーセットでGR GT3のトミカだとおぉぉお!?」「ハッピーセットって成人男性でも買っていいのか?」「息子は多分GR GT3欲しいって言うだろうなぁ」など、大盛り上がりを見せている。

《鴛海千穂》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタGAZOOレーシング

トヨタ GR

トミカ

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES