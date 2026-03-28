ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

超期待のメルセデスベンツ“ベイビーG”！ これが確定デザイン？…土曜ニュースランキング

メルセデスベンツ ベイビーGクラス の予想CG
  • メルセデスベンツ ベイビーGクラス の予想CG
  • メルセデスベンツ ベイビーGクラス の開発車両
  • スバル・ソルテラAWD「ET-HS」のフロントビュー。昨年大幅な性能向上と110万円の値下げが行われ、商品力が向上した
  • スバル・ソルテラAWD
  • コメリ・CRUZARDブランドから、花粉・黄砂対策の洗車用品3アイテムが販売開始
  • ヤマハ YZF-R3（大阪モーターサイクルショー2026）
  • ヤマハ YZF-R3（大阪モーターサイクルショー2026）
  • ヤマハブース（大阪モーターサイクルショー2026）

3月20～26日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、開発中の新型SUV、メルセデスベンツ『ベイビーGクラス』に注目が集まりました。駆動動力に変更があったようです。

【画像全9枚】

1位）EV化を撤回！ 超期待のメルセデスベンツ「ベイビーG」、これがほぼ確定デザインだ
https://response.jp/article/2026/03/22/408962.html

メルセデスベンツでは現在、まだ正式名称が確定していない、新型SUV『ベイビーGクラス』を開発中だ。当初は動力がEVのみになるはずだったが、この計画を撤回したことがわかった。

2位）【スバル ソルテラ 1000km試乗】電動AWDは雪に強いのか？ 圧巻の走行性能と、浮き彫りになった「雪国での実用性」の課題
https://response.jp/article/2026/03/21/408957.html

BEV（バッテリー式電気自動車）やシリーズハイブリッドなど、ピュア電気モーター駆動車のメリットに高精度な駆動力制御が可能というものがある。それが光るシーンのひとつが積雪路、氷結路。筆者は過年、2WDのBEVで寒波の襲来を狙って長距離ロードテストを行い、空転をギリギリのところで抑える制御がウィンターロードでいかに役に立つかを実感した。

スバル・ソルテラAWD「ET-HS」のフロントビュー。昨年大幅な性能向上と110万円の値下げが行われ、商品力が向上したスバル・ソルテラAWD「ET-HS」のフロントビュー。昨年大幅な性能向上と110万円の値下げが行われ、商品力が向上した

3位）洗車で花粉・黄砂対策を、ホームセンターの「コメリ」が洗車用品3アイテムを発売
https://response.jp/article/2026/03/20/408932.html

ホームセンター大手・コメリのオリジナル・カーケア製品ブランド「CRUZARD（クルザード）」が、新たに洗車用品3アイテムの販売を3月19日より順次開始する。

4位）またも若者ゴコロを鷲掴み!? 新色「ライトグリーン」の新型ヤマハ『YZF-R3』がサプライズ公開…大阪モーターサイクルショー2026
https://response.jp/article/2026/03/21/408946.html

ヤマハ発動機は3月20日に開幕した「大阪モーターサイクルショー2026」に出展。「YZF-R」「MT」「XSR」各シリーズが持つ世界観を、計24台のバイクで表現した。そんな中、従来のラインアップにはないカラーリングの『YZF-R3』がサプライズで登場。これまでも斬新なカラーで若者を虜にしてきたYZF-R3だけに、鮮やかなライトグリーンをまとった車体も会場の注目を集めていた。

ヤマハ YZF-R3（大阪モーターサイクルショー2026）ヤマハ YZF-R3（大阪モーターサイクルショー2026）

5位）メルセデス・マイバッハ、ブランド初のミニバン『VLS』予告…比類なき快適性と広さ実現https://response.jp/article/2026/03/25/409113.html

メルセデスベンツは、メルセデス・マイバッハブランド初のミニバン『VLS』を予告した。最高級グランドリムジンとして、比類なき快適性と真の贅沢体験を後席乗客に提供するという。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

新型車スクープ

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

ハイブリッドカー HV、HEV

土曜ニュースランキング

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES