メルセデス最小＆最速のSUV、AMG『GLA 45S』次期型のスペックに驚愕！

2027年発売予定のメルセデスベンツ『GLA』のAMGバージョン、メルセデスAMG「GLA 45S EQ」を捉えた。フル電動電気自動車だが、ガソリン仕様のメルセデスベンツGLAはもちろん、メルセデスAMGの多くのガソリンSUVよりも速いと予想される。

【スクープ画像】メルセデスAMG GLA 45S 次期型のプロトタイプ

この1年間、次世代メルセデスベンツGLAは何度も目撃されてきた。BMW『X1』のライバルとして、市場投入に向けて準備を進める中、現在ニュルブルクリンクで高速テストが行なわれている。メルセデスAMGのフル電動モデルには「GLA 45S」のバッジが付けられ、動力源を反映して「EQ」という名称がどこかに盛り込まれる。

プロトタイプは、メルセデス各車に展開されている“スター”ヘッドライトがはっきりと確認できるいっぽう、AMGモデル専用の、低く構えたフロントフェイスとサイドスカートも確認できる。リアには巨大なテールランプが装着されており、GLAクラスであることは一目瞭然だ。星型のランプだけは、メルセデスが現在提供しているどのモデルとも一線を画している。

足回りには、特徴的なデザインの、2種類のAMGホイールが装着されている。フロントは以前にも見られたデザインで、シンプルながらもエレガントだ。リアはタービンをイメージしたデザインだ。これらのホイールの内側には、AMGモデルに相応の大型ブレーキが装着されている。

メルセデスAMG GLA 45S 次期型のプロトタイプ

インテリアをフロントウィンドウ越しに見ると、鮮やかな赤いシートベルトや、ドライバーをしっかりとホールドするフロントシートなど、AMGモデルならではの装備と、快適性の向上が見られる。

パワートレインには、同社の新型アキシャルフラックスモーターが搭載される予定だ。このモーターを3基搭載すれば1000ps以上を発揮するだろう。ただしGLAではそこまでのパワーは出さないはずで、2基を搭載して最高出力540～550ps程度と予想される。それでも、現行のメルセデスAMG GLA 45Sを凌駕する。現行GLA 45Sは2.0リットル4気筒ターボエンジンで416psなので、大幅な向上だ。

メルセデスベンツGLAの標準モデルは、航続が約560kmになると予想されているが、メルセデスAMGモデルは若干短くなると思われる。約480km以上は達成できるだろう。

GLAのメルセデスAMGモデルは2027年の発売が予想されている。標準モデルの新型メルセデスベンツGLA EQが先に登場するはずで、これが2026年後半に発売されるとして、AMGはその後だ。