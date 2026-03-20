洗車で花粉・黄砂対策を、ホームセンターの「コメリ」が洗車用品3アイテムを発売

ホームセンター大手・コメリのオリジナル・カーケア製品ブランド「CRUZARD（クルザード）」が、新たに洗車用品3アイテムの販売を3月19日より順次開始する。

【画像】ホームセンター「コメリ」の洗車用品3アイテム

春は花粉と黄砂が本格化する季節だ。これらは放置すると車の塗装にダメージを与えるため、こまめなケアが推奨される。今回発売される3商品は、洗車時の泡立ちと洗車後の水滴除去に特化した製品となっている。

CRUZARDマイクロファイバー洗車パッド

「CRUZARDマイクロファイバー洗車パッド」は、極細繊維がシャンプー液をたっぷり保持し、豊かな泡立ちをキープする。ストラップ付きで落下防止になり、乾燥時には吊り下げ保管が可能だ。サイズは約幅20×奥行20×厚さ2cmで、税込み価格は798円。

CRUZARDネコソギドライミット2枚入り

「CRUZARDネコソギドライミット2枚入り」は手袋タイプで、フロントグリルやバイザーの隙間など手の届きにくい細かな箇所の水滴まで残さず吸収する。ループ付きで使用後は吊り下げて乾かせる。サイズは約幅15×長さ23cmで2枚入り、税込み価格は598円。

CRUZARDネコソギドライキャッチャー2個入り

「CRUZARDネコソギドライキャッチャー2個入り」はマグネット内蔵でピタッと当てるだけで使える。洗車後に気になるドアノブ下やサイドミラーの「あとから垂れてくる水滴」をキャッチし、水アカ跡を防ぐ。サイズは約幅2.5×30cmで2個入り、税込み価格は798円。

CRUZARDは「本格的な機能で価格も手頃。ハイレベルなカーケアを誰でもいつでも手軽に出来る」をコンセプトとしたコメリのオリジナルブランドだ。商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」で確認でき、各店舗での取り置きも可能だ。

CRUZARDマイクロファイバー洗車パッド