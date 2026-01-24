ブレーキパッドの性能を最大限に発揮する使い方とは…冬のカスタムHOW TOまとめ

ブレーキパッドの正しい使い方から、車高の下げ方まで……。愛車を長くカッコよく楽しみたいあなたにカスタムHOW TOアドバイス!! 2025年11月1日～2026年1月21日に公開されたカスタムHOW TO連載記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。
ブレーキパッドには実は「正しい使い方」がある。特にスポーツ走行向けのスポーツパッドほど、慣らしを丁寧に行い、正しい使い方を意識することで、本来の制動力とコントロール性を引き出せる。
チューニングやカスタマイズのパーツとしてぜひ吟味してもらいたいのがタイヤである。スポーツタイヤからコンフォートタイヤ、プレミアムタイヤ、そしてエコタイヤまであるが、街乗りではどれを履いても同じでしょと思っている人も多いだろう。
ある程度ローダウンするとスタイリッシュに見えると感じる人は多い。見た目をグッと引き締めたい人もいれば、重心を下げて走行性能をアップさせたい人もいる。そこで車高を下げる方法と、それにともなってやるべきことを押さえておこう。
LSDとはリミテッド・スリップ・デファレンシャルのことだ。スポーツ走行には必須のパーツとされているが、装着すると曲がりにくくなる、異音がするようになるとも言われる。このLSDにはどんな効果があるのか。
ホイールにはさまざまな種類があるが、その中でも今回テーマにするのが1ピースホイールと2ピースホイールの違いである。