車高を下げる方法は2択！ ダウンサスと車高調の違い～カスタムHOW TO～

ある程度ローダウンするとスタイリッシュに見えると感じる人は多い。見た目をグッと引き締めたい人もいれば、重心を下げて走行性能をアップさせたい人もいる。そこで車高を下げる方法と、それにともなってやるべきことを押さえておこう。

◆車高を下げる方法1：ダウンサス

サスと呼ばれるが、サスペンションごと変えるわけではなく、スプリングを交換するカスタムのこと。ダンパーは純正品のまま、組み合わせるスプリングを純正品からダウンサスに交換する。ダウンサスは車高が下がるよう車種別に専用設計されたスプリングのこと。巻き方や巻き数、鋼材の太さなどを調整し、車高が下がるように設計されている。一般的には20～30mmほど車高を下げられることが多い。

価格も安いものでは1台分で数万円からあり、高いものでも6万～7万円ほどと比較的リーズナブル。取り付けるときは純正サスペンションをばらし、そこにダウンサスを組みつけていくことになるので、意外と手間がかかりがち。この後出てくる車高調の取り付けと工賃的にはほとんど変わらないか、それ以上にかかることもある。

◆車高を下げる方法2：車高調

車高調はその名の通り、車高を調整できるサスペンションのこと。純正サスペンションを取り外し、スプリングとダンパーから構成される専用サスペンションを装着する。車種別に開発された車高調の多くは、一般的な直巻スプリング（汎用規格）と車種専用に設計されたダンパーとの組み合わせで構成される。

スプリングレートは純正品に比べて高くなることが多く、同じように走ってもストロークが短くなりやすい。スプリングが硬い分沈み込みが少ないので、車高を下げても底付きしてタイヤとボディが当たったり、アームが干渉するなどの現象が起きにくいように考えられている。

理論上はスプリングレートを高くするほどさらに車高を下げやすくなるが、乗り心地はどうしてもハードになっていく。国内サスペンションメーカーでは一般的な全長調整式が多く、ネジによって車高をフレキシブルに調整できるため、1mm単位の細かなセッティングも可能だ。

一方でネジ式車高調などでは、車高によってはジャッキアップしたときにスプリングが遊んでしまう現象が起きることがある。そうなると公道走行には適合しなくなってしまう。全長調整式では車高の上下にかかわらずスプリングが遊びにくいので、その心配は少ない。

◆車高を下げたら必須のアライメント調整

大きく分ければ車高を下げる方法は上記の2つだが、どちらにしても車高を下げたら必須となるのがアライメント調整である。ホイールアライメントは車高によって変化するように設計されている。これはタイヤが沈んだときに角度が変化することでスピンを防いだり、車体が安定するようにするためだ。

ホイールアライメントは純正車高のときに適正な位置にあり、そこから沈んでいくにつれて変化していく。しかし車高を下げると、そもそもの直進時のアライメントが変わってしまう。キャンバー角は車高を下げるほど角度が強くなりやすく、また車高を下げた状態の数値になりがちなので、直進安定性が低下したり、タイヤの内減りが起きてしまう。なので車高を調整したら必ずアライメント調整をして、1G走行時のアライメントを適正に補正する必要がある。

◆ツラ調整はスペーサーやホイール選びがカギ

また車高を下げると自然とキャンバーが付き、ホイールが内側に入って見えることがある。そのままでも走行に問題ないケースは多いが、ボディとホイールの面を合わせたいという人も多いので、車高を下げるときにはスペーサーを入れたり、それに合わせたホイールを導入するのも手のひとつだ。

ただ下げた車高に合わせてホイールを購入すると、純正車高に戻したときにフェンダーからタイヤやホイールがはみ出してしまう可能性がある。将来的に戻す可能性がある人は特に気をつけておきたい。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

