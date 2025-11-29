ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブレーキ鳴き・効き不足は“皮膜不足”が原因？ ブレーキパッドの正しい使い方をプロ目線で解説～カスタムHOW TO～

ブレーキパッドには実は「正しい使い方」がある。特にスポーツ走行向けのスポーツパッドほど、慣らしを丁寧に行い、正しい使い方を意識することで、本来の制動力とコントロール性を引き出せる。

では、ブレーキパッドの性能を最大限に発揮するためには、どんな使い方をしたらよいのだろうか。

◆ブレーキパッドの素材とフェード現象の仕組み

ブレーキパッドは回転するローターに押し付けることで摩擦を発生させ、減速力を生み出している。純正パッドや低ダストパッドなどストリート向けのブレーキパッドでは、樹脂や繊維などを固めて高温で焼き固めて作られた、ノンアスやオーガニックと呼ばれるパッドが使われている。これらのパッドの特徴はダストが少なく、ブレーキ鳴きも発生しにくく、街乗りでの使い心地に優れている点だ。

しかしブレーキパッドはスポーツ走行をすると一気に高温になる。このときオーガニックやノンアスなどの素材だけでは対応しきれないことがある。サーキット走行や峠道、長い下り坂などでブレーキを酷使していくと、パッドとローターの温度がどんどん上昇していく。通常の街乗りではローター温度は100～200度程度だが、峠道やワインディング、下り坂などでは300度前後に達することもあり、サーキット走行では700度以上になるケースもある。

これだけ高温になるとパッドに含まれる樹脂などが燃えてガスが発生する。このガスがブレーキパッドとローターの間に挟まり、パッドがローターから浮いたような状態になってしまい、ブレーキが一時的に効かなくなることがある。これがいわゆるフェード現象だ。フェードが起こるとペダルを踏んでも急に減速しなくなり、最悪の場合はブレーキが全く効かなくなってしまう。サーキットでブレーキが効かなくなってコースアウトしたりクラッシュしてしまう原因の多くが、このフェード現象に起因している。

そこでフェード現象を防ぐために、摩材に金属成分を含ませたのがスポーツパッドと呼ばれるブレーキパッドである。樹脂は残しつつも高温に強い鉄や銅などの金属を配合し、高温域でも安定して制動力を発揮できるよう設計されている。サーキット走行やワインディングを楽しむユーザーには、こうしたスポーツブレーキパッドを選ぶことがフェード対策として有効だ。

◆スポーツブレーキパッドの慣らし方と「皮膜づくり」

こういったスポーツパッドの場合、本来の性能を発揮させるうえで重要なのが、ローター表面に皮膜をきちんと形成することだ。ローターに皮膜を作り、その皮膜とパッド同士が擦れ合うことで、理想的なブレーキタッチと安定した制動力が生まれる。また、皮膜とパッドの摩擦で減速するため、ブレーキローターそのものの摩耗も抑えられる。

この皮膜をしっかりと形成するために大切なのは、いきなり強く踏み込んでブレーキをロックさせたり、ABSを頻繁に作動させないことだ。街乗りでごく弱いブレーキしか使わない状態が続くと、いつまでたっても十分な皮膜が育たないことも多い。特にスポーツ走行向けの度合いが高いパッドほど金属成分が多く、しっかり熱を入れていかないと皮膜が形成されにくい。

おすすめの慣らし方は、サーキット走行やクローズドコースなど安全な場所で「フルブレーキの半分くらいの力」で長めの制動を何度も繰り返す方法だ。例えば100km/hから40km/h程度まで減速するシーンを想定し、フルブレーキの半分ほどの踏力でペダルをじわっと踏み続ける。これを数回ではなく、間に軽くクーリングを入れながら5回から10回ほど繰り返していくことで、徐々にパッドとローターに熱が入り、パッドの成分がローター表面に皮膜として定着していく。

昔は高速道路を走りながら左足ブレーキでパッドを擦り続け、熱を加えて皮膜を作るという「当たり付け」をする人もいたが、これは危険なうえにおすすめできない方法だ。熱を入れすぎるとパッドがフェードしてしまったり、あっという間に摩擦材が減ってしまうこともある。さらに最近のクルマでは、走行中にブレーキペダルを踏むと自動的にスロットルが閉じてしまう制御が入ることも多く、そもそも高速道路上での当たり付けは現実的ではない。

安全な場所で適正な速度から緩く長いブレーキを繰り返し、ローター表面に均一な皮膜を作っていく。この慣らし作業が終わるころには、ペダルを踏んだときのブレーキタッチが滑らかになり、制動力の立ち上がりも素直になっていることを実感できるだろう。これがブレーキパッドの「当たりが付いた」状態であり、スポーツブレーキパッドの性能を引き出すうえで欠かせないプロセスである。

◆街乗りでのブレーキタッチ改善とサーキット走行前の注意点

普段の街乗りが中心のユーザーでも、ブレーキタッチがイマイチに感じられたり、ブレーキが鳴き始めたときは、ローター表面の皮膜が不十分になっている可能性がある。街乗りの低い温度域だけで走行を続けていると、一度形成された皮膜が部分的にはがれてしまうこともある。その結果、ペダルの踏み始めで効き始めが分かりづらくなったり、不快な鳴きが発生しやすくなる。

そんなときは、交通量の少ない安全な道路やサーキット走行の前後を利用して、もう一度ブレーキパッドの慣らしを行えば、再びローターに皮膜を作り直すことができる。完全な新品時ほどではないにせよ、軽い当たり付けをしてやるだけでもブレーキタッチが改善し、鳴きが収まるケースは多い。

普段乗りがメインのクルマでサーキット走行をする場合は、コースイン後の最初の1～2周は「慣らしラップ」と割り切るのが安全だ。ブレーキローターの表面に十分な皮膜がない状態で、いきなり全開走行をするとフェードやジャダーの原因になりやすい。走行開始直後はいきなりブレーキをドカンと踏むのではなく、ペダルをギューッと当てるような感覚で、やや長めのブレーキを使いながら数周走行する。その間にタイヤの空気圧と温度を適正値に近づけつつ、ローターの表面にパッドの皮膜を形成していくイメージで走ると良いだろう。

このように、ブレーキパッドの素材やスポーツパッドの特性を理解し、正しい慣らし方でローターに皮膜を作ってあげることが、フェード現象を防ぎつつ安心してスポーツ走行を楽しむためのポイントだ。ブレーキパッドの「当たり付け」や「慣らし」は、少しの手間で走りの安心感と気持ちよさを大きく変えてくれる重要な作業だと覚えておきたい。

《加茂新》
加茂新

加茂新

加茂新｜チューニングカーライター チューニング雑誌を編集長含め丸15年製作して独立。その間、乗り継いたチューニングカーは、AE86（現在所有）/180SX/S15/SCP10/86前期/86後期/GR86（現在所有）/ZC33S（現在所有）。自分のカラダやフィーリング、使う用途に合わせてチューニングすることで、もっと乗りやすく楽しくなるカーライフの世界を紹介。

