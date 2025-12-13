エンジンのオーバーホールとは何をする作業なのか。エンジンチューニングとの違いも含めて整理しよう。一般的にエンジンオーバーホールとは分解、清掃、再組み立てを行い、走行距離を重ねたエンジンの状態を整えて本来の性能に近づける作業を指す。

【画像全7枚】

◆オーバーホールで“圧縮”を取り戻すのが基本

エンジンオーバーホールとは？ 何を交換し費用がどう決まるか完全解説～カスタムHOW TO～

走行距離が増えるとエンジンは徐々にピストンリングが摩耗し、シリンダー側も摩耗して密閉度が下がっていく。混合気が燃焼する時に密閉度が低いと、ピストン横から圧力が逃げてしまいピストンを押し下げる力が弱くなる。その結果パワーやトルクが落ちてしまう。

そこでオーバーホールではピストンリングを交換し圧縮が抜けにくい状態に戻していく。さらにピストンとシリンダー壁のクリアランスが合わない、シリンダーに傷が入っているといった場合は、シリンダーの穴をボーリングと呼ばれる加工で広げることになる。わずかにシリンダー径を大きくし、そこにわずかに大きなピストンを組み合わせ、ピストンリングも新品にする。

こうした作業によって本来のパワーを取り戻すことができる。ただしオーバーホールと一口に言っても、ピストンリング交換だけで済むケースと、ボーリングからのピストン交換まで発展するケースでは費用が大きく変わってくる。

◆バルブまわりやメタル交換で費用と手間が増える

エンジンオーバーホールとは？ 何を交換し費用がどう決まるか完全解説～カスタムHOW TO～

同じくバルブとシリンダーヘッドの間も気密性が落ちやすいポイントだ。バルブシートカットをやり直すなどの作業が加われば費用は上がっていく。バルブ自体を清掃して再利用できるのか、それとも新品が必要なのかといった判断も含め、これはエンジン内部の状態によって変わる。

ほかにもクランクシャフトを支えるメタルブッシュはダメージを確認したうえで基本的に交換となる。このメタルのクリアランスを適正にするために何度もメタルを替えたり、組み直すこともある。こうした手間をどこまでかけるかでオーバーホールの価格は変わってくる。

◆“こだわり”の度合いで仕上がりは別物になる

エンジンオーバーホールとは？ 何を交換し費用がどう決まるか完全解説～カスタムHOW TO～

オーバーホールの内容は目的によって大きく変わる。レースではレギュレーションに従ってエンジンを組まなければならないが、プロがこだわり抜いてオーバーホールを施すケースもある。少しでもパワーを引き出すためにボルト類の締め方やトルクを微調整し、抵抗が少なく回るポイントを探っていく。その積み重ねでわずかな差でも速いエンジンに仕上げていく。

一方で、実用重視ならオイル漏れする可能性のあるパッキン類を新品にし、ピストンリングやメタルなど最低限の部品を交換して、マニュアルに従い規定トルクで組み立てる方法も現実的だ。こだわり抜いたオーバーホールのほうが速いエンジンになると信じたいが、街乗り中心でサクッと乗る程度なら体感差が小さい場合もある。結局のところ、誰がどこまで手をかけたかで結果は変わる。

◆リビルド・コンプリートという選択肢もある

エンジンオーバーホールとは？ 何を交換し費用がどう決まるか完全解説～カスタムHOW TO～

似た選択肢としてリビルドエンジンがある。これは業者でオーバーホールされたエンジンのことで、どの程度まで手が入っているかは購入側からは分かりにくい。そのぶん価格は比較的リーズナブルになりやすい。自分のエンジンをオーバーホールすると作業期間が必要だが、リビルドを載せ替えれば時間面で有利になり、自分のエンジンは業者に下取りに出すという流れも取りやすい。

さらに性能を狙うならコンプリートエンジンもある。パーツメーカーやショップが製作するもので、例えば2.0Lを2.2L化し、それに合わせたカムやピストンを使って、チューニングエンジンとして出力を高めた状態で仕上げられたものだ。ショップで製作から載せ替えまで対応する例もあるし、HKSや東名パワードのように自社パーツでコンプリートエンジンを製作し販売しているメーカーもある。そうしたエンジンを購入し地元ショップで載せ替えて乗っている人も多い。

◆ブローしてからでは遅い。早めのオーバーホールが効く

エンジンオーバーホールとは？ 何を交換し費用がどう決まるか完全解説～カスタムHOW TO～

エンジンブローしてしまうと、オーバーホールのベースとして使えないことも多い。再利用が不可能になる前に早めにオーバーホールしておけば使えるパーツが増え、結果として安く上がるケースもある。早めのオーバーホールはむしろコスト抑制に効果的だ。