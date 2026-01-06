ピロアッパーの効果が想像以上だった…操縦性が変わる理由と落とし穴～カスタムHOW TO～

サスペンションチューンで定番のピロアッパー。操縦性やキャンバー保持に効く一方、異音や寿命などのデメリットもある。その仕組みと選び方を解説する。

◆ピロアッパーとは？ アッパーマウントの役割

サスペンションは大まかに言えばボディやサブフレームに取り付けられ、ボディとタイヤの間でショックを吸収しながら加速や減速時に伸び縮みして姿勢を作っている。このときサスペンションの上側であるボディと接する部分をアッパーマウントと呼ぶ。ノーマルサスではゴム製の緩衝材が入り、それがボディに接している。

このアッパーマウントはノーマルアッパーやゴムアッパーなどと呼ばれる。この部分のゴムが振動やショックを吸収している。そのゴムをなくしてダイレクトにマウントしようというのがピロアッパーだ。

ピロアッパーは中心に金属製のピロボールを配置する。ピロボールは球体の金属とそれを囲む金属でできており、絶妙なクリアランスによってなめらかに動く。サスペンションがストロークするとシャフトが動く。その動きをゴムアッパーではゴムで受け止めるが、ピロアッパーではピロボールが動くことで吸収する。

◆メリット：操縦性のシャープさとキャンバー角の安定

ピロアッパーはシャフトの動きを絶妙に吸収しつつ、ゴムアッパーがなくなることでボディへダイレクトにマウントされる。操作に対するシャープさが生まれるのが最大の利点だ。街乗りでもサーキットでもハンドルを切ると、これまでワンテンポ遅れて曲がっていたことが分かるほどダイレクトでシャープなハンドリングが得られる。

またゴムアッパーの場合、サーキット走行で大きな力が掛かるとシャフトが動いてしまい、コーナリング時にキャンバー角が立ちやすい。そうなると思ったように曲がらない。静止状態ではキャンバー角を多めに付けたのに、走るとイマイチ曲がらないといった現象も起きる。

ピロアッパーにするとこうした動きが抑えられるため、静止状態のキャンバー角を減らせる場合がある。キャンバー角を増やすとコーナリングには有利だが、直線のブレーキング時は接地面積が減って不利になりやすい。ブレーキロックやABSが入りやすくなることもあるが、そういったリスクを抑えられる点もメリットだ。

◆デメリット：快適性低下と寿命、メンテナンスのコツ

一方でピロアッパーは快適性が確実に低下する。足まわりから発生する細かな異音が聞こえやすくなる。とはいえエンジンマウントをダイレクト化したような盛大な音ではないので、慣れの範囲に収まることも多い。ただし音が出やすいのは仕方がない。

ゴムアッパーも徐々にゴムが痩せて交換が必要になるが、ピロアッパーは寿命が短い傾向にある。ピロボールが摩耗して最終的にクリアランスが広がり、ガタが出てくると盛大な異音が発生する。ハンドリングにも良くないため、数万kmごとの定期交換部品だと思っておきたい。プロショップではピロアッパーから油圧プレスでピロボールを抜き取り、打ち替え作業に対応してくれる。交換に何週間も掛かるケースは多くないが、それなりのコストは掛かる。

ピロアッパーをできるだけ延命するには、こまめにゴミを取り除くことが大事だ。圧縮エアで綺麗にしておくだけでも砂やゴミの噛み込みを防ぎ、それらが研磨剤になってピロボールを消耗させるリスクを下げられる。このピロボールに異音がし出したとき、良かれと思って潤滑スプレーを吹く人もいるが基本的にNG。オイルレスで使われる設計のピロボールが多く、潤滑するとオイルにゴミが吸い寄せられて摩耗を加速させがちだ。異音が一瞬消えることはあるがおすすめできないので、症状が出たらピロボールの交換を検討したい。