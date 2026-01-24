HDMI入力がなくても車内で映像を見られる！ データシステム USB KIT…土曜ニュースランキング

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

  • 東広島市における実証開始初日の様子（業務利用イメージ）
  • トヨタ・ランドクルーザー300 ハイブリッド（欧州仕様）
  • フロントのデザインが変わったホンダ・フィット 改良新型（中国仕様）
  • メルセデスベンツ『Sクラス』改良新型のプロトタイプ

1月16～22日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、データシステムの変換ユニット「USB KIT」に注目が集まりました。


1位） HDMI入力のないクルマで動画が見れる！ さらにApple CarPlayとAndroid Autoも使える、データシステム「USB KIT」の拡張性がすごい：291 Pt.

車内で動画を楽しむならHDMI接続が近道。HDMI入力がない車両でも映像を映せる、データシステム「USB KIT（CEA940）」が2026年1月26日に発売される。
HDMI／USBの各端子に差し込むだけで起動して動作する





2位） 1名乗り超小型EV「mibot」、自治体業務利用の可能性を検証…KGモーターズが東広島市と連携：63 Pt.

KGモーターズは1月19日、広島県東広島市と連携し、小型モビリティ「mibot」を活用した実証実験（PoC）を開始したと発表した。
業務移動に必要な機能だけを備えた設計





3位） トヨタ『ランドクルーザー300』、初のハイブリッド欧州発表…3.5リットルV6ツインターボとモーターで457馬力：57 Pt.

トヨタ自動車の欧州部門は、SUV『ランドクルーザー300』に初めてハイブリッドパワートレインを搭載すると発表した。カーボンニュートラルに向けた取り組みの一環として、顧客のニーズや地域の条件に応じたパワートレインの選択肢を用意する。
ランドクルーザー史上最もパワフルなモデル





4位） 「日本でもこの顔に？」中国でマイナーチェンジしたホンダ「フィット」のデザイン変更がSNSで話題に：48 Pt.

ホンダと広州汽車の中国合弁、広汽ホンダは1月15日、中国市場で改良新型『フィット』を発売した。フロント部のデザインに大きな変更がなされたが、これに対してSNS上では「精悍にした感じか」「日本でもマイチェンでこの顔に？」など話題になっている。現地ベース価格は6万6800元（約150万円）からとなる。
シャープ、スポーティーな方向性に「路線変更した」といった評価





5位） メルセデスベンツ『Sクラス』、改良新型を1月29日世界初公開へ…CEO自ら革新技術を予告：41 Pt.

メルセデスベンツは1月21日、最上位セダン『Sクラス』の改良新型を1月29日にワールドプレミアすると発表した。
全体の50%以上を刷新、メルセデスベンツが掲げる不変の志を再確認するモデル


《レスポンス編集部》

