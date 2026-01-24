HDMI入力がなくても車内で映像を見られる！ データシステム USB KIT…土曜ニュースランキング

1月16～22日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、データシステムの変換ユニット「USB KIT」に注目が集まりました。
車内で動画を楽しむならHDMI接続が近道。HDMI入力がない車両でも映像を映せる、データシステム「USB KIT（CEA940）」が2026年1月26日に発売される。
KGモーターズは1月19日、広島県東広島市と連携し、小型モビリティ「mibot」を活用した実証実験（PoC）を開始したと発表した。
トヨタ自動車の欧州部門は、SUV『ランドクルーザー300』に初めてハイブリッドパワートレインを搭載すると発表した。カーボンニュートラルに向けた取り組みの一環として、顧客のニーズや地域の条件に応じたパワートレインの選択肢を用意する。
ホンダと広州汽車の中国合弁、広汽ホンダは1月15日、中国市場で改良新型『フィット』を発売した。フロント部のデザインに大きな変更がなされたが、これに対してSNS上では「精悍にした感じか」「日本でもマイチェンでこの顔に？」など話題になっている。現地ベース価格は6万6800元（約150万円）からとなる。
メルセデスベンツは1月21日、最上位セダン『Sクラス』の改良新型を1月29日にワールドプレミアすると発表した。