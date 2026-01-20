ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HDMI入力のないクルマで動画が見れる！ さらにApple CarPlayとAndroid Autoも使える、データシステム「USB KIT（CEA940）」の拡張性がすごい

PR
HDMI入力のないクルマで動画が見れる！ さらにApple CarPlayとAndroid Autoも使える、データシステム「USB KIT（CEA940）」の拡張性がすごい
  • HDMI入力のないクルマで動画が見れる！ さらにApple CarPlayとAndroid Autoも使える、データシステム「USB KIT（CEA940）」の拡張性がすごい
  • USB KITとAmazon Fire TV Stickを接続することで幅広い映像コンテンツを楽しむ事が出来る
  • USB KITのHDMI入力部にAmazon Fire TV Stickの受信部を接続して電源用USBを繋げば楽しめる
  • iPhoneのミラーリングを行うには別売のミラーリングHDMI変換ケーブル（AV004）を使用する
  • 車載モニターを利用して各種映像コンテンツを楽しめる
  • 車両にHDMI端子が無くてもUSB端子があれば映像を楽しむ事が出来る
  • 出力された映像は休憩中や助手席の人が楽しむ事が出来る
  • エンジンONから数秒で接続が完了する手軽さ

車内で動画を楽しむならHDMI接続が近道。HDMI入力がない車両でも映像を映せるデータシステムUSB KIT（CEA940）」が2026年1月26日に発売される。

近年は車載装備として、HDMI入力を備えるモデルも増えた。映像と音声を1本のデジタルケーブルで接続できる便利さは自宅のブルーレイレコーダーなどで体験済みの人も多いだろう。一方で車種やグレード、さらに中古車まで含めると、HDMI端子が標準装備されていないクルマはまだ多い

車載モニターを利用して各種映像コンテンツを楽しめる車載モニターを利用して各種映像コンテンツを楽しめる

そんな時に簡単に車内で動画視聴ができるようになる、データシステムのHDMI→USB変換アダプターUSB KIT（CEA940）」だ。HDMI端子を標準装備していない車両でも、手軽にHDMI入力を増設したいユーザーにおすすめだ。

HDMI非搭載車でも映せる「USB KIT（CEA940）」の基本

車載USBにUSB KITを接続すれば準備完了車載USBにUSB KITを接続すれば準備完了

機能としては動画再生機器のHDMI出力を入力し、USB端子へ変換して車両側へ出力する変換ユニットだ。車両側はUSB入力があればOK…と言いたいところだが、ディスプレイオーディオなどのメインユニット側はApple CarPlay（2016年以降に製造された有線Apple CarPlay、およびタッチ操作に対応したナビゲーションおよびディスプレイオーディオ搭載車*が利用できることが接続条件になる。（*一部車両を除く）

車両にHDMI端子が無くてもUSB端子があれば映像を楽しむ事が出来る車両にHDMI端子が無くてもUSB端子があれば映像を楽しむ事が出来る

適合環境であればHDMI／USBの各端子に差し込むだけで起動して動作するため、配線作業が最小限で済むのもポイント。車内で「動画再生」「HDMI増設」「HDMI入力追加」を考えている人にとって、導入のハードルが低いアイテムといえる。

Fire TV Stickもブルーレイも、車載大画面で楽しめる

USB KITとAmazon Fire TV Stickを接続することで幅広い映像コンテンツを楽しむ事が出来るUSB KITとAmazon Fire TV Stickを接続することで幅広い映像コンテンツを楽しむ事が出来る

ではHDMIが接続できると、どんなメリットがあるのだろう。わかりやすい例が、車内でのストリーミング視聴だ。自宅はもちろん車内でもAmazon Fire TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤーを接続し、各種動画コンテンツを車載の大型モニターで見るユーザーは増えている。これらの機器はHDMI出力が一般的なので、「USB KIT」を使えば車載のメインユニットへ接続しやすくなる。チャンネルや作品の選択肢が一気に広がり、車載モニターで好みの映像を楽しめるのは大きい。

従来はスマホの小さな画面で視聴していた人も、車載モニターに映せれば助手席や後席の乗員と“共有”しやすくなる。さらにビデオカメラやブルーレイプレイヤーなど、HDMI出力を備える機器は多彩だ。車内で思い出の映像を見たり、移動中のエンタメを充実させたりと使い方は幅広い。ゲーム機もHDMI接続が基本なので、大きなモニターでプレイ映像を映せるのも魅力になる。

安全面の注意点：走行中の視聴はNG、使うのは停車中・同乗者向け

Amazon Fire TV Stickメイン画面Amazon Fire TV Stickメイン画面

車内で動画を楽しめるようになる一方で、忘れてはいけないのが安全面だ。走行中は車両側で動画表示が制限されるケースも多いが、これは安全のための設計でもある。運転者が走行中に映像を注視する行為は危険で、法令違反となる可能性もあるため、「USB KIT」を使う場合も停車中の利用、または同乗者が視聴する用途を前提にしたい。使い勝手だけでなく、安全に配慮して車内エンターテインメントを楽しむことが、結果的に満足度を高める近道になる。

iPhoneミラーリングとCarPlay／Android Auto対応もチェック

iPhoneのミラーリングを行うには別売のミラーリングHDMI変換ケーブル（AV004）を使用するiPhoneのミラーリングを行うには別売のミラーリングHDMI変換ケーブル（AV004）を使用する

HDMI入力のもう1つのターゲットがスマホだ。スマホの小さな画面ではなく、車載モニターで動画や映像を楽しみたい場合、ミラーリング（スマホ画面をそのまま車載モニターに映す）を使う方法がある。そんな時は「ミラーリングHDMI変換ケーブル（AV004）」を介してiPhoneの出力をHDMI端子へ変換し、さらに「USB KIT」で車載メインユニットと接続すれば、iPhoneをミラーリングしてスマホ内の映像や動画をそのまま車載モニターに映し出すことができる。

横画面にももちろん対応する横画面にももちろん対応する

保存した動画や写真、対応アプリの画面などを大画面で見られるのは便利だ。縦／横の画面表示もスマホの回転に合わせて映像が切替るため、車載モニターでは横画面表示にすると無駄が少なく見やすい。

エンジンONから数秒で接続が完了する手軽さエンジンONから数秒で接続が完了する手軽さ

さらに「USB KIT」はApple CarPlay／Android Autoに対応している点も見逃せない。手持ちのスマホをUSB KITとBluetoothでペアリングしておけば、イグニッションonに合わせて自動的に接続できるのも嬉しい。

起動後のメニューでHDMIとApple CarPlay／Android Autoの2つを選べる仕様もわかりやすい。CarPlay／Android Autoを立ち上げれば地図、メッセージ、音楽アプリ、通話など、スマホ連携の便利機能を車内で活用しやすくなる。

地図表示と音楽のストリーミングなど1画面で表示出来る地図表示と音楽のストリーミングなど1画面で表示出来る

このように「USB KIT（CEA940）」で、HDMI→USB変換による映像入力の拡張と、Apple CarPlay／Android Autoの利用という2つの軸で車内エンタメを強化できる。車載メインユニット側はUSB端子に接続するだけで認識し、すぐにメニュー画面が表示されるのも扱いやすいポイント。

電源はバスパワーなので、車体側のUSB端子に接続するだけで起動する。ユーザー目線ではブラックボックスの変換アダプターとして、車載機に新たにHDMI入力が増設された感覚で使うことができるのだ。

データシステム「USB KIT（CEA940）」データシステム「USB KIT（CEA940）」

HDMI入力がなかった愛車でも、車載モニターに多彩な映像を映せるようになるデータシステムの「USB KIT」は手に取りやすい価格（18,700円／税込）も魅力的だ。設置も簡単（USB接続／HDMI接続のみ）で、電源を取る手間も抑えられる。便利な変換ユニットを活用して、車内エンターテインメント環境を一気にグレードアップしてみよう！

HDMI入力のないクルマで動画が見れる！
データシステム『USB KIT』の詳細はこちら
《土田康弘》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

データシステム

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES